'Klub terkaya di dunia akan mencoba merekrut Kees Smit'

Kees Smit menjadi incaran serius Newcastle United, demikian dilaporkan Daily Mail. Gelandang AZ ini kembali menjadi sorotan setelah Sandro Tonali tampaknya akan hengkang.

Bukan rahasia lagi bahwa Smit dipantau oleh banyak klub papan atas di Eropa. FC Barcelona dan Real Madrid terus memantau gelandang pengatur serangan kelahiran Heiloo ini, namun Newcastle yang sangat kaya raya juga menunjukkan ketertarikannya.

Tonali memang sedang bersiap untuk pindah ke Tottenham Hotspur. The Spurs telah menawar pemain asal Italia tersebut dengan nilai sembilan puluh juta euro.

Tawaran tersebut ditolak oleh The Magpies. Klub asal Inggris Utara itu meminta dana sekitar seratus juta euro. Menurut media Inggris, kesepakatan tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja.

Jika Tonali terjual, Newcastle akan mencoba merekrut pemain yang baru sekali membela timnas Italia tersebut, di mana AZ ingin mendapatkan harga tertinggi untuknya.

Bagaimanapun, Newcastle tidak kekurangan dana. Sejak diakuisisi pada 2021, klub ini berada di bawah kepemilikan konsorsium Saudi yang dipimpin oleh Public Investment Fund (PIF). Dana investasi ini diperkirakan bernilai ratusan miliar euro, sehingga Newcastle memiliki pemilik terkaya di dunia sepak bola.

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa Smit akan tetap bertahan di AZ. Pemain berusia dua puluh tahun itu sendiri mengatakan bahwa ia tidak keberatan untuk tetap bermain di Stadion AFAS. Direktur teknis Niels van Duinen juga menyatakan bersedia mempertimbangkan perpanjangan kontrak.