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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Klub Seratus... Belanda Bersanding dengan 7 Raksasa dalam Statistik yang Mengesankan

Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
World Cup
Belanda
Swedia

Tim nasional Belanda menghancurkan lawan mereka dari Swedia dengan skor 5-1 pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, sehingga masuk dalam daftar tim-tim yang telah mencetak 100 gol atau lebih dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan statistik “Squawka” menyebutkan bahwa Belanda bergabung dengan tim-tim yang telah mencetak 100 gol atau lebih dalam sejarah Piala Dunia, bersama Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris.

"Lima dari tujuh gol yang dicetak Belanda di Piala Dunia 2026 berasal dari gol atau assist yang diciptakan oleh para pemain Liverpool, yaitu Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Cody Gakpo," tambahnya.

“Squawka” juga menyoroti penampilan gemilang bintang Belanda, Denzel Dumfries, dalam laga melawan Swedia, setelah ia memberikan dua umpan kunci.

Situs tersebut juga mencatat, “Dumfries memenangkan 5 duel, menghalau bola 4 kali, berhasil dalam 3 dari 3 tekel, merebut kembali penguasaan bola 3 kali, menciptakan dua peluang mencetak gol yang nyata, serta memberikan dua umpan kunci.”

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Dengan demikian, Denzel Dumfries telah mencatatkan 4 umpan kunci selama dua edisi terakhir Piala Dunia.

Timnas Belanda kini mengumpulkan 4 poin, sementara Swedia tetap di 3 poin.

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