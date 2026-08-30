Klub Jerman, Hamburg, tengah mengerjakan lebih dari satu kesepakatan dalam waktu bersamaan. Belakangan mereka memasuki negosiasi dengan klub Belgia, Genk, untuk merekrut pemain asal Maroko, Zakaria El Ouahdi, menurut sebuah laporan pers.

Menurut Florian Plettenberg, jurnalis dari jaringan "Sky Sport - Jerman", Hamburg hingga Minggu pagi ini masih belum mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen soal perekrutan pemain klub tersebut, Arthur, sementara negosiasi antara semua pihak terus berlangsung di kedua jalur.

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Tampaknya Hamburg berupaya merampungkan salah satu dari dua opsi tersebut, dengan pembicaraan mengenai Zakaria El Ouahdi dan Arthur yang berlangsung bersamaan, demi memperkuat posisi bek kanan di klub Jerman itu.

El Ouahdi juga sempat masuk dalam radar ketertarikan Milan, awal bulan ini, menurut laporan pers Italia.

Nama bek internasional Maroko kelahiran 2001 itu sebelumnya juga dikaitkan dengan kepindahan ke klub Belanda, Eindhoven, di mana beberapa laporan menyebutkan keinginan pelatih Peter Bosz untuk merekrutnya pada bursa transfer saat ini.

Klub Belgia tersebut menilai harga pemainnya antara 13 hingga 15 juta euro, dan bersikeras memperoleh nilai tersebut. El Ouahdi bisa menjadi bintang menonjol kedua Genk yang pindah ke liga besar, musim panas ini, setelah kepergian talenta asal Yunani, Konstantinos Karetsas, ke klub Jerman, Borussia Dortmund, dalam kesepakatan senilai sekitar 35 juta euro.

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