Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
SOCCER JPL D3 ANTWERP VS GENKAFP

Diterjemahkan oleh

Klub raksasa Jerman mengincar bintang Maroko

Transfers
Anderlecht vs Genk
Anderlecht
Genk
First Division A
Hamburger SV vs Mainz 05
Hamburger SV
Mainz 05
Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
TSG 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Arthur
Z. El Ouahdi
AC Milan
FC Utrecht vs PSV
FC Utrecht
PSV
Eredivisie
Belgia
Jerman
Brasil
Maroko
Italia
Belanda

Al-Wahdi juga dikaitkan oleh media dengan Milan dan PSV Eindhoven

Klub Jerman, Hamburg, tengah mengerjakan lebih dari satu kesepakatan dalam waktu bersamaan. Belakangan mereka memasuki negosiasi dengan klub Belgia, Genk, untuk merekrut pemain asal Maroko, Zakaria El Ouahdi, menurut sebuah laporan pers.

Menurut Florian Plettenberg, jurnalis dari jaringan "Sky Sport - Jerman", Hamburg hingga Minggu pagi ini masih belum mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen soal perekrutan pemain klub tersebut, Arthur, sementara negosiasi antara semua pihak terus berlangsung di kedua jalur.

Baca Juga

Mourinho Menyindir Pemainnya: Ototnya Persis Seperti Ototku

"Tidak Terikat dengan Siapa Pun": Mengapa Mourinho Mendepak Carreras dari Susunan Utama?

Tampaknya Hamburg berupaya merampungkan salah satu dari dua opsi tersebut, dengan pembicaraan mengenai Zakaria El Ouahdi dan Arthur yang berlangsung bersamaan, demi memperkuat posisi bek kanan di klub Jerman itu.

El Ouahdi juga sempat masuk dalam radar ketertarikan Milan, awal bulan ini, menurut laporan pers Italia.

Nama bek internasional Maroko kelahiran 2001 itu sebelumnya juga dikaitkan dengan kepindahan ke klub Belanda, Eindhoven, di mana beberapa laporan menyebutkan keinginan pelatih Peter Bosz untuk merekrutnya pada bursa transfer saat ini.

Klub Belgia tersebut menilai harga pemainnya antara 13 hingga 15 juta euro, dan bersikeras memperoleh nilai tersebut. El Ouahdi bisa menjadi bintang menonjol kedua Genk yang pindah ke liga besar, musim panas ini, setelah kepergian talenta asal Yunani, Konstantinos Karetsas, ke klub Jerman, Borussia Dortmund, dalam kesepakatan senilai sekitar 35 juta euro.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google