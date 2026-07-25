Klub pertama mendekati AC Milan untuk Santiago Gimenez

Lazio telah mengajukan pertanyaan kepada AC Milan untuk mendapatkan jasa Santiago Gimenez, demikian diketahui La Repubblica. Pelatih Gennaro Gattuso melihat striker Meksiko itu sebagai ujung tombak ideal bagi klub ibu kota.

Beberapa pekan lalu sudah terungkap bahwa Lazio memasukkan Gimenez ke dalam daftar incarannya. Namun, klub itu lebih dulu mengejar mantan pemain Ajax, Lorenzo Lucca. Akan tetapi, ia mengalami cedera sehingga Gimenez kembali masuk radar.

Menurut surat kabar Italia tersebut, Lazio sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Gimenez dan kini juga telah menanyakan situasinya kepada klubnya, AC Milan.

Rossoneri ingin melepas Gimenez. Kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian saat ini menjadi skenario yang paling masuk akal.

Besaran opsi pembelian itu masih bisa menjadi batu sandungan dalam negosiasi. AC Milan meminta angka 20 juta euro, tetapi nominal itu dinilai terlalu tinggi oleh Lazio.

Pada bursa transfer musim dingin musim 2024/25, Gimenez direkrut AC Milan dari Feyenoord dengan nilai 30 juta euro. Pemain Meksiko itu mengawali kiprahnya dengan baik di Milan, tetapi kemudian performanya menurun drastis.

Musim lalu, ia bahkan tidak mampu mencetak satu pun gol di Serie A dan juga kerap dibekap cedera.