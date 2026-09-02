Amir Bouhamdi tetap terikat dengan PSV hingga pertengahan 2031, demikian diumumkan secara resmi oleh klub asal Eindhoven tersebut. Jurnalis Mounir Boualin pada pertengahan Agustus lalu sudah melaporkan bahwa penyerang berusia delapan belas tahun itu akan memperpanjang kontraknya.

"Dalam beberapa bulan terakhir banyak hal datang menghampiri saya, tetapi saya mencoba untuk tetap tenang dan terutama terus bekerja sangat keras. Saya merasakan kepercayaan dari semua lini di dalam klub dan saya berusaha membalasnya dengan memberi dampak," ujar Bouhamdi setelah menandatangani kontrak di Philips Stadion.

Penyerang berbakat itu melanjutkan: "Pada saat yang sama saya sangat menyadari bahwa saya masih harus banyak belajar dan saya akan melakukan segalanya untuk memaksimalkan potensi saya dalam beberapa tahun ke depan. Perpanjangan kontrak ini adalah tonggak yang indah, yang sangat saya banggakan."

Direktur teknik Earnest Stewart terutama memuji karakter Bouhamdi. "Sejauh ini Amir menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemain muda. Ia bekerja keras, terbuka terhadap masukan, dan tetap tenang di tengah semua sorotan yang saat ini ia terima. Itu adalah sifat penting bagi seorang pemain muda."

"Kami senang Amir mengikat masa depannya dengan PSV dan kami sangat yakin ia bisa terus berkembang di sini. Jika Amir berhasil tetap sedekat itu dengan dirinya sendiri, bersabar, dan mempertahankan sikap yang sama yang membawanya sampai ke titik ini, maka masih ada langkah-langkah indah yang menantinya," tambah Stewart dengan bangga.

Pengamat klub Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad pada pertengahan Agustus menyebut beberapa nama klub top yang memantau Bouhamdi. "FC Barcelona, Juventus, FC Paris... Itulah tiga nama pertama dari daftar panjang klub yang dalam kadar berbeda-beda menunjukkan minat kepada Bouhamdi."

Bouhamdi pada hari Minggu lalu masih mencatatkan dua assist saat menghadapi FC Utrecht, yang dikalahkan PSV dengan skor 1-6. Sang penyerang kini sudah mencatatkan 169 menit bersama tim utama.