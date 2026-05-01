'Klub-klub Eredivisie mengincar bek asal Belanda yang pernah bermain di Liga Champions'

Sidny Lopes Cabral (23) menarik minat sejumlah klub Belanda, demikian dilaporkan Record. Kembalinya ke negara asalnya menjadi salah satu opsi bagi bek sayap Benfica tersebut.

Cabral, yang lahir di Rotterdam, melakukan transfer impian ke Benfica pada Januari lalu. Estrela Amadora menerima dana transfer sebesar 6 juta euro untuk pemain yang telah delapan kali membela tim nasional Cape Verde ini.

Di Lisbon, Cabral terikat kontrak hingga pertengahan 2030. Ia memulai kariernya dengan gemilang di Benfica, namun kini semakin sering duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Tampaknya jika José Mourinho tetap menjadi pelatih Benfica, Cabral tidak perlu mengandalkan menit bermain di Estádio da Luz.

Beberapa klub dari Belanda dan Yunani memantau situasi Cabral dengan cermat. Namun, nama-nama spesifik tidak disebutkan.

Menurut pengamat klub Walter Marques, pihak Benfica tidak terburu-buru dalam menjual Cabral. “Benfica tidak menutup kemungkinan kepergiannya, dengan tujuan untuk mengembalikan investasi sebesar 6 juta euro yang dilakukan pada Januari.”

“Keputusan final, bagaimanapun, baru akan diambil setelah Piala Dunia, turnamen di mana Cabral akan berpartisipasi dan di mana ia dapat meningkatkan nilainya lebih lanjut,” tutup Marques.