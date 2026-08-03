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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Klub Eredivisie membajak talenta Feyenoord Aymen Sliti

Transfers
Feyenoord
Excelsior
A. Sliti

Aymen Sliti akan bermain untuk Excelsior dengan status pinjaman pada musim depan, demikian dilaporkan Voetbal International. Feyenoord memilih memberi talenta itu menit bermain di tempat lain. 

Bulan lalu, Excelsior dan Feyenoord juga tampak sudah mencapai kesepakatan terkait Sliti, tetapi saat itu diputuskan untuk ‘menunda’ kesepakatan tersebut. Kini transfer pinjaman itu tetap terealisasi, demikian dilaporkan Joost Blaauwhof. 

Sejumlah klub lain juga ikut memburu Sliti, tetapi ia memilih melangkah di dalam Eredivisie. Di Excelsior, ia akan difokuskan pada posisi sayap kanan, demikian kabarnya. 

Sliti masih terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029 dan sejauh ini telah memainkan 28 pertandingan resmi bersama tim utama Feyenoord. Dalam periode itu, ia mencetak dua gol dan dua assist.

Ini menjadi kesepakatan pinjaman kedua antara Excelsior dan Feyenoord pada musim panas ini. Sebelumnya, kedatangan Jan Plug sudah lebih dulu diumumkan. 

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Dengan kepergian Sliti, dan kepergian Leo Sauer sebelumnya, Feyenoord kemungkinan memang harus mencari penyerang sayap kiri baru. Saat melawan Atalanta (2-1) akhir pekan lalu, Gaoussou Diarra masih tampil sebagai starter di posisi tersebut.

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