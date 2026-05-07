Klub Belanda ingin meminjam Shaqueel van Persie dari Feyenoord

FC Dordrecht berharap dapat kembali meminjam tiga pemain muda berbakat dari Feyenoord pada musim depan, demikian dilaporkan FR12 pada Kamis. Klub asuhan pelatih Dirk Kuijt menargetkan pemain-pemain unggulan: Jan Plug, Ayoub Ouarghi, dan Aymen Sliti dipersilakan bergabung, dan bahkan ada harapan akan kedatangan Shaqueel van Persie.

Semua pemain muda ini telah melakukan debut mereka di tim utama Feyenoord. Plug yang berusia 21 tahun telah bermain untuk Dordrecht dengan status pinjaman pada paruh kedua musim ini.

Sliti (20) memiliki pengalaman paling banyak di tim utama Feyenoord. Dalam 28 pertandingan resmi, pemain sayap ini mencetak dua gol dan dua assist.

Ouarghi yang baru berusia delapan belas tahun baru bermain selama delapan menit untuk Feyenoord. Namun, ia sudah melampaui level tim junior tingkat atas.

Van Persie (19) tak diragukan lagi adalah nama paling menonjol dalam daftar ini. Bakat muda ini membuat kesan besar awal tahun ini dengan mencetak dua gol melawan Sparta, namun kemudian mengalami cedera parah.

Kuijt sebelumnya sudah menyatakan bahwa ia sangat ingin melihat Van Persie bergabung. “Shaqueel, aku akan menjemputnya dengan sepeda, aku sudah mengenalnya sejak dia masih sangat kecil.”

“Dia memiliki bakat luar biasa dan itu telah dia tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan yang dia mainkan. Yang paling penting adalah dia menjadi lebih kuat secara fisik, itu satu-satunya hal yang menghambat perkembangannya, karena dia sering mengalami masalah fisik,” kata ikon Feyenoord tersebut.

Belum jelas apakah Feyenoord bersedia mendukung peminjaman sementara para talenta ini. Tentu saja, mereka sendiri juga harus bersedia untuk itu.