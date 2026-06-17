Klub asing ingin memisahkan Ajax dan Kasper Dolberg secara permanen

FC Midtjylland berharap dapat membawa kembali penyerang Ajax, Kasper Dolberg (28), ke Denmark, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Rabu. Pembicaraan antara semua pihak yang terlibat sedang berlangsung.

Klub yang empat kali menjadi juara liga Denmark ini sedang melakukan pembicaraan dengan Ajax maupun Dolberg. Midtjylland ingin membawa pemain yang telah 56 kali membela tim nasional ini kembali ke tanah kelahirannya setelah sebelas tahun.

Dolberg baru saja dibeli dari Anderlecht musim panas lalu seharga 10 juta euro dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Pada musim lalu, Dolberg tampil dalam 30 pertandingan resmi bersama Ajax, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.

Menurut Transfermarkt, mantan pemain berbakat ini kini hanya bernilai 7 juta euro. Pada tahun 2020, nilainya tiga kali lipat dari angka tersebut.

Midtjylland finis di posisi kedua dalam liga Denmark musim lalu. Klub ambisius ini akan berlaga di babak kualifikasi Liga Europa musim panas mendatang.