Klopp siap kembali berlatih segera... dan inilah tujuan impiannya

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mulai meninjau masa depan staf pelatih tim nasional, menyusul kegagalan yang mengecewakan di Piala Dunia 2026, di tengah perkembangan terbaru yang mungkin akan membawa Jürgen Klopp kembali ke bangku pelatih.

Timnas Jerman tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut, setelah dikalahkan oleh Paraguay di babak 32 besar, sehingga keraguan mengenai masa depan pelatih Julian Nagelsmann semakin meningkat, meskipun ia ingin tetap bersama "Die Mannschaft".

Menurut jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano, Jürgen Klopp akan terbuka untuk mempertimbangkan kembali menjadi pelatih, dengan satu syarat: jika Federasi Sepak Bola Jerman memutuskan untuk menghubunginya dalam waktu dekat.





Romano menjelaskan melalui akunnya di platform X bahwa Nagelsmann masih ingin melanjutkan tugasnya, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat Federasi Sepak Bola Jerman, yang akan menentukan nasib staf pelatih setelah mengevaluasi penampilan di Piala Dunia.

Ia menambahkan bahwa Klopp tidak keberatan mendengarkan rencana tim nasional Jerman, dan menunjukkan minat terhadap gagasan memimpin “Die Mannschaft”, jika menerima tawaran resmi.

Klopp sempat menjauh dari dunia kepelatihan setelah hengkang dari Liverpool, sebelum kemudian menjabat posisi manajerial di grup “Red Bull”, namun namanya tetap sering muncul dalam daftar calon pelatih timnas Jerman, terutama setiap kali timnas tersebut mengalami kesulitan.

Dengan tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia lebih awal, hari-hari mendatang tampaknya akan menjadi penentu bagi masa depan Nagelsmann, serta apakah Federasi Sepak Bola Jerman akan melakukan perubahan, dengan Jürgen Klopp tetap menjadi salah satu nama teratas yang diusulkan sebagai penggantinya.

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