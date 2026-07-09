Klopp Setuju untuk Memimpin Timnas Jerman hingga 2030

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, kini berada di ambang kepemimpinan tim nasional negaranya pada periode mendatang, setelah pelatih Julian Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatannya, menyusul tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia 2026.

Timnas Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, tepatnya pada babak 32 besar, setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti.

Selain di Piala Dunia kali ini, tim "Die Mannschaft" juga gagal lolos dari babak grup pada dua turnamen sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2022, meskipun mereka pernah menjuarai turnamen tersebut pada tahun 2014.

Setelah pengunduran diri Nagelsmann, Federasi Sepak Bola Jerman mulai melakukan pembicaraan dengan Jürgen Klopp mengenai kemungkinan menggantikan pelatih berusia 38 tahun tersebut.

Menurut jaringan “Sky Deutschland”, Klopp akan menandatangani kontrak hingga tahun 2030 sebagai pelatih timnas Jerman jika semuanya berjalan sesuai rencana.

Negosiasi akhir antara Federasi Sepak Bola Jerman dan mantan pelatih Liverpool tersebut dijadwalkan berlangsung di New York pada akhir pekan ini.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa pengunduran diri Klopp dari jabatannya sebagai kepala divisi sepak bola global di Red Bull hanyalah formalitas belaka, dan akan diselesaikan begitu kesepakatannya dengan Federasi Sepak Bola Jerman tercapai.

Klopp mengundurkan diri dari jabatan pelatih Liverpool pada akhir musim 2023–2024, dan menjabat sebagai Kepala Divisi Sepak Bola Global di Red Bull pada Januari 2025.