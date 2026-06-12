Klopp mengungkapkan kekhawatirannya menjelang dimulainya Piala Dunia

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap performa teknis yang ditunjukkan oleh tim nasional Meksiko dan Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa laga tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi sebagai ajang global yang dinanti-nantikan.

Saat tampil sebagai analis teknis di saluran MagentaTV Jerman, mantan pelatih Liverpool, Borussia Dortmund, dan Mainz ini melontarkan kritik tajam kepada kedua tim, dengan menilai bahwa performa taktis mereka sangat lemah, terutama dari tim Meksiko.

Klopp mengatakan bahwa momen kartu merah yang diterima bek Cesar Montes dengan jelas menggambarkan apa yang terjadi sepanjang pertandingan, sambil menambahkan: "Adegan ini merangkum seluruh pertandingan. Performa taktisnya sangat buruk, dan tidak ada satu pun tim yang berhasil menampilkan permainan yang baik."

Selain itu, Ketua Divisi Sepak Bola Red Bull saat ini menyoroti masalah pertahanan yang dialami kedua tim, menjelaskan bahwa kurangnya organisasi dan penempatan yang tepat merupakan salah satu kelemahan utama pertandingan tersebut, seperti dilaporkan oleh surat kabar Spanyol "AS".

Dia menambahkan: "Kedua tim seharusnya lebih kompak dalam hal pertahanan. Jarak antara pemain yang terlibat dalam duel dan pemain berikutnya yang bisa melakukan intervensi sangat jauh, yang menyebabkan munculnya ruang kosong yang sering dimanfaatkan oleh para pemain."

Klopp juga menyinggung insiden pengusiran Montes, yang menurutnya mengungkap kelemahan taktis yang jelas pada tim Meksiko, dengan mengatakan: "Anda bermain dengan sebelas pemain melawan hanya sembilan, lalu mendapati diri Anda rentan terhadap serangan balik. Mengapa hal itu terjadi? Karena barisan pertahanan terlalu mundur. Masalah ini ada sepanjang pertandingan, tetapi Afrika Selatan tidak mampu memanfaatkannya sebagaimana mestinya."

Dalam konteks yang sama, Thomas Müller, mantan bintang Bayern Munich dan pemain Vancouver Whitecaps saat ini, turut memberikan penilaian pertandingan saat bertindak sebagai analis teknis di saluran yang sama. Ia sepakat dengan kritik Klopp dan menilai bahwa tim nasional Meksiko tidak menghadapi tekanan nyata yang memaksa mereka untuk tampil lebih baik.

Müller mengatakan: "Sangat disayangkan bahwa Meksiko bahkan tidak dipaksa untuk bermain dengan kemampuan terbaiknya. Selama babak pertama, mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan tekanan tinggi dan mencetak gol kedua lebih awal, tetapi mereka tidak memanfaatkannya."

Dia menambahkan: "Kegagalan menghukum Meksiko atas kesalahan-kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan tim Afrika Selatan untuk memanfaatkan kelemahan yang terlihat jelas selama pertandingan."

Müller mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa pertandingan pembuka tidak menampilkan level yang diharapkan dari turnamen sebesar Piala Dunia, sambil mencatat bahwa kedua tim telah menyia-nyiakan kesempatan untuk meninggalkan kesan kuat di awal perjalanan mereka di turnamen ini.