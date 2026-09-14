Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, menerima pukulan lebih awal, sebelum pengumuman skuad Der Mannschaft untuk menghadapi Belanda, Yunani, dan Serbia di UEFA Nations League.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Assan Ouedraogo, bintang Leipzig, kemungkinan absen dalam ujian pertama Jürgen Klopp sebagai nakhoda timnas Jerman.

Pemain lini tengah berusia 20 tahun itu mengalami cedera baru pada bahu, dalam kemenangan besar yang diraih Leipzig atas Hamburg dengan skor telak 5-0, kemarin Minggu.

Pemain muda tersebut memulai laga sebagai starter, tetapi terpaksa meninggalkan rekan-rekannya sejak menit ke-35, setelah berbenturan dengan Albert Grønbæk.

Cedera ini datang sebagai pukulan keras baru, di saat Klopp bersiap mengumumkan skuad pertamanya bersama timnas Jerman, Kamis mendatang.

Cedera itu menimbulkan kekhawatiran besar di Leipzig, karena mungkin berkaitan dengan cedera yang sama yang membuat Ouedraogo absen dari lapangan sepanjang bulan Agustus lalu.

Martin Demichelis, pelatih Leipzig, mengatakan, "Saya rasa ini cedera yang sama. Situasinya tidak terlihat menjanjikan. Kami membutuhkannya. Dia bakat yang luar biasa, baik bagi Jerman maupun bagi klub kami."

Pemain lini tengah itu kerap mengalami cedera secara berulang sejak bergabung dengan Leipzig pada 2024, dan telah melampaui lebih dari 380 hari absen, serta kali ini pun mungkin terpaksa menepi dari lapangan selama beberapa pekan.

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