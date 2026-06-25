Klopp lolos dari "jebakan Jerman" terkait rasisme terhadap orang Afrika

Pelatih terkenal asal Jerman, Jürgen Klopp, menghentikan wawancara media saat meliput Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, setelah ia ditanya mengenai pernyataan yang dilontarkan Schweinsteiger dan dianggap rasis.

Schweinsteiger, yang bekerja sebagai analis olahraga untuk stasiun televisi Jerman, telah memicu kemarahan luas di negaranya setelah timnas Jerman mengalahkan Pantai Gading 2-1, ketika ia menggambarkan gaya bermain timnas Pantai Gading sebagai “sepak bola Afrika yang agak liar”, sebuah pernyataan yang oleh banyak pihak dianggap mengandung nuansa rasis.

Klopp, yang meliput turnamen ini sebagai konsultan untuk jaringan “Magenta Sport”, telah melakukan beberapa wawancara dengan media internasional dalam beberapa hari terakhir, namun situasinya berubah ketika seorang koresponden “Deutsche Welle” memintanya untuk mengomentari pernyataan Schweinsteiger, rekan kerjanya di jaringan yang sama.

Mantan pelatih asal Jerman itu langsung memotong pertanyaan tersebut, dalam video yang disiarkan oleh jaringan “Foot Mercato”, sambil menolak terlibat dalam perdebatan; ia berkata dengan nada tajam: “Dan sekarang kalian ingin terus membahas topik ini? Tidak, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini dengan cara apa pun.”

Dia menambahkan: “Saya tahu semua orang menyukai cerita ini, jadi kalian menempatkan saya dalam posisi ini. Bukan tugas saya untuk memuaskan semua orang, tapi ini masalah serius dan saya tidak tahu harus berkata apa… Bagi orang Afrika, situasinya berbeda dari yang lain.”

Klopp melanjutkan dengan ekspresi terkejut: “Saya kira tidak ada yang akan menanyakan hal ini kepada saya, tapi Anda menemukan momen yang tepat, dan ironisnya Anda orang Jerman! Ini sangat mengejutkan saya,” katanya sambil tersenyum sebelum mengakhiri wawancara.