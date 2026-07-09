Klinsmann: Timnas Mesir akan menjadi salah satu kekuatan besar di dunia

Jürgen Klinsmann, legenda tim nasional Jerman, memuji tim nasional Mesir atas penampilan yang ditunjukkan dalam Piala Dunia 2026, dan menilai bahwa Mesir akan menjadi salah satu kekuatan besar dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Dalam pernyataannya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Klinsmann mengatakan mengenai timnas Mesir dan Norwegia: “Keduanya adalah negara-negara yang akan berkembang menjadi kekuatan besar dalam sepak bola.”

Ia menambahkan: “Keduanya adalah negara-negara yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pada akhirnya, dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, Anda akan melihat tim-tim tersebut masuk dalam 10 besar dunia.”

Ia melanjutkan: “Mesir selalu dihormati oleh semua orang di dunia, meskipun mereka tidak tampil dalam performa terbaiknya di Piala Dunia, seperti yang dilakukan timnas Maroko yang mencapai semifinal di Qatar 2022.”

Dia menyimpulkan: “Namun, mereka selalu berada di empat besar Piala Afrika, dan memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi di liga-liga Eropa, dan itu berarti banyak.”

Perlu dicatat bahwa timnas Mesir tetap menjadi tim dengan gelar terbanyak dalam sejarah Piala Afrika, dengan raihan 7 gelar, unggul dua gelar dari timnas Kamerun yang berada di posisi kedua.