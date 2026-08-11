Setelah 8 tahun mengenakan kostum Barcelona, bek asal Uruguay Ronald Araujo mengenakan kostum Liverpool untuk pertama kalinya dalam pengumuman resmi kepindahannya, dalam pemandangan langka yang tidak biasa bagi para pendukung Catalan, terlebih pemain tersebut masih mengenakan ban kapten hanya dua hari sebelumnya di lapangan Stadion "Camp Nou".

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pelatih asal Jerman Hansi Flick melakukan pembicaraan yang jujur dan langsung dengan Araujo, di mana ia mengakui bahwa tidak akan mudah bagi pemain itu untuk menikmati sorotan, seraya menjelaskan bahwa ide utamanya adalah membentuk poros pertahanan kidal, dan bahwa Pau Cubarsi merupakan bagian yang tak tersentuh dalam rencana masa depan.

Karena Flick tidak dapat menjamin posisi yang dicari Araujo, sikap pemain itu pun berubah dan ia memutuskan, meski dengan komitmen dan sejarahnya bersama klub, untuk mencari jalan keluar akibat kurangnya jaminan menjadi pemain inti.

Balasan dari Liga Primer Inggris tidak butuh waktu lama, di mana Liverpool menghubungi perwakilan Araujo pada Rabu lalu untuk memastikan kemungkinan mendatangkannya, di tengah kesulitan klub Inggris tersebut di posisi poros pertahanan setelah kepergian Konate, bertambahnya usia Virgil van Dijk dan Joe Gomez, sementara pendatang baru Jeremie Frimpong belum memberikan jaminan langsung karena minimnya pengalaman.

Pelatih Liverpool Andoni Iraola berbicara langsung dengan Araujo pada hari Rabu untuk meyakinkannya agar pindah, seraya menjelaskan proyek teknis dan perannya yang diharapkan dalam membentuk duet pertahanan kelas tinggi bersama van Dijk.

Liverpool membayar penuh gaji Araujo dalam kesepakatan pinjaman ini, dengan menyertakan opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro dalam perjanjian, yang memberi klub Inggris itu peluang untuk merampungkan transfer secara permanen di akhir musim.

Flick berbicara dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Udinese tentang pemain asal Uruguay itu, memujinya namun juga menegaskan bahwa gayanya tidak terlalu selaras dengan filosofi Barcelona saat ini.

Dalam sebuah detail yang mencolok, surat kabar "Sport" mengungkapkan bahwa perincian kontrak pinjaman tidak memuat klausul takut, yang berarti Araujo dapat bermain secara normal melawan Barcelona jika kedua tim bertemu di Liga Champions Eropa, tanpa batasan apa pun yang menghalanginya menghadapi mantan klubnya.