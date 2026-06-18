Kiper utama... Liga Saudi memulai perburuan pemainnya dari Piala Dunia

Sebuah klub Saudi telah memulai perburuan pemain dari klub-klub Liga Roshen yang berlaga di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko saat ini.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan bahwa sejumlah klub Liga Roshen telah mengarahkan perhatian mereka ke Piala Dunia, dengan tujuan merekrut pemain-pemain baru yang tampil impresif di ajang tersebut.

Jurnalis Saudi Khudair Al-Barak, yang berspesialisasi dalam meliput berita Liga Yello Saudi Divisi Utama, mengungkap kesepakatan pertama tersebut, yang ditandatangani oleh klub Al-Dir'iyah yang baru saja promosi ke Liga Roshen.

Al-Barak mengatakan, dalam cuitan di akun pribadinya di platform “X”, bahwa klub Al-Dir’iyah telah merekrut seorang kiper internasional yang menjadi pemain inti timnas negaranya pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, tanpa mengungkapkan identitasnya.

Al-Dir'iyah berkeinginan untuk merekrut pemain-pemain berkualitas, demi menampilkan performa yang baik pada musim perdananya di Liga Roshen, setelah berhasil promosi dengan mengalahkan Al-Ula di pertandingan final babak play-off pada bulan Mei lalu.