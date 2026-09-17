Kiper Sundowns: Laga Melawan Al Ahly Sulit Karena Alasan Ini

Ronwen Williams, penjaga gawang klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns, menggambarkan laga melawan Al Ahli, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam dalam ajang pertandingan Piala Afrika, Asia, dan Pasifik di Piala Antarbenua Antarklub, sebagai laga yang sulit, seraya menegaskan perlunya fokus dan menghindari kesalahan menghadapi tim Arab Saudi tersebut.

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Kiper internasional Afrika Selatan itu mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA): "Sungguh luar biasa menghadapi tim seperti Al Ahli, juara Asia dua tahun berturut-turut, karena itu tugas kami akan sangat sulit menghadapinya, dan kami harus fokus serta tidak melakukan kesalahan."

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Williams menambahkan: "Laga ini sulit menghadapi juara Liga Champions Elite Asia dua kali berturut-turut, dan Al Ahli memiliki sejumlah pemain istimewa yang tampil di Piala Dunia terakhir bersama tim nasional negaranya, seperti pemain Brasil Roger Ibanez, pemain Turki Merih Demiral, pemain Inggris Ivan Toney, dan pemain Senegal Edouard Mendy."

Penjaga gawang Sundowns itu menyinggung soal duel melawan rekan senegaranya asal Senegal, Edouard Mendy, penjaga gawang Al Ahli, dengan mengungkapkan kekagumannya terhadap perjalanan karier yang ditunjukkan rekannya di benua Afrika selama tahun-tahun terakhir.

Williams berkata tentang Mendy: "Saya kagum dengan perjalanan karier luar biasa yang ditunjukkan Mendy, dan saya mengikutinya dengan saksama sepanjang kariernya, tetapi saya belum pernah mendapat kesempatan bermain melawannya, meskipun saya mengenalnya dengan baik setelah menyaksikan kariernya dan melihatnya meraih banyak pencapaian bersama tim nasional Senegal."

Pernyataan Williams ini muncul menjelang laga yang dinantikan antara Sundowns dan Al Ahli, dalam pertandingan yang memiliki arti besar bagi kedua tim, di mana masing-masing pihak berupaya memastikan tiket lolos dan melanjutkan perjalanannya di Piala Antarbenua Antarklub, di tengah antusiasme besar terhadap laga Afrika bercorak global ini.