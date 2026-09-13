Matej Kovár mengalami momen yang sangat menyakitkan pada Minggu malam saat PSV menjamu Sparta Rotterdam. Sang kiper melakukan kesalahan mencolok pada gol pembuka Milan Zonneveld dan setelah itu dengan jelas memperlihatkan frustrasinya.

Sparta secara mengejutkan unggul setelah laga berjalan 15 menit di Philips Stadion. Setelah bola panjang dari Bas Kuipers, Zonneveld lolos dari lini pertahanan Eindhoven, lalu Kovar keluar dari gawangnya untuk menetralkan bahaya.

Hal itu berakhir sepenuhnya buruk bagi kiper PSV tersebut. Kovar tampak bisa dengan mudah menyapu bola, tetapi justru gagal mengenainya sama sekali, sehingga Zonneveld kemudian mendapat jalan bebas dan bisa mendorong bola menjadi 0-1 ke gawang kosong.

Dalam tayangan ESPN, kemudian terlihat jelas bagaimana Kovar bereaksi atas kesalahan besarnya. Kiper asal Ceko itu dengan jelas meneriakkan kata-kata: "Puta madre."

Bagi PSV, blunder itu berarti awal yang dramatis dalam duel melawan Sparta. Tim asuhan Peter Bosz sebelumnya sudah mendapat sebuah peluang lewat Guus Til, tetapi justru tim tamu yang menghantam pada peluang besar pertama mereka.

Pada akhirnya, Kovar tidak perlu lama-lama menatap ketertinggalan. Pada menit ke-23, Sven Mijnans menyamakan kedudukan dan dengan itu PSV memulihkan kerugian akibat gol cepat yang bersarang ke gawang mereka.

Bosz memulai laga melawan Sparta dengan menempatkan antara lain Ivan Perisic, Ricardo Pepi, dan Ruben van Bommel di bangku cadangan. Di lini depan, Esmir Bajraktarevic, Til, dan Amir Bouhamdi mendapat kepercayaan.







