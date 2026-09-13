Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Matej KovarESPN
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Kiper PSV Kovár meneriakkan dua kata yang sangat jelas ini setelah blunder melawan Sparta

PSV vs Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie
M. Kovar

Matej Kovár mengalami momen yang sangat menyakitkan pada Minggu malam saat PSV menjamu Sparta Rotterdam. Sang kiper melakukan kesalahan mencolok pada gol pembuka Milan Zonneveld dan setelah itu dengan jelas memperlihatkan frustrasinya.

Sparta secara mengejutkan unggul setelah laga berjalan 15 menit di Philips Stadion. Setelah bola panjang dari Bas Kuipers, Zonneveld lolos dari lini pertahanan Eindhoven, lalu Kovar keluar dari gawangnya untuk menetralkan bahaya.

Hal itu berakhir sepenuhnya buruk bagi kiper PSV tersebut. Kovar tampak bisa dengan mudah menyapu bola, tetapi justru gagal mengenainya sama sekali, sehingga Zonneveld kemudian mendapat jalan bebas dan bisa mendorong bola menjadi 0-1 ke gawang kosong.

Dalam tayangan ESPN, kemudian terlihat jelas bagaimana Kovar bereaksi atas kesalahan besarnya. Kiper asal Ceko itu dengan jelas meneriakkan kata-kata: "Puta madre."

Bagi PSV, blunder itu berarti awal yang dramatis dalam duel melawan Sparta. Tim asuhan Peter Bosz sebelumnya sudah mendapat sebuah peluang lewat Guus Til, tetapi justru tim tamu yang menghantam pada peluang besar pertama mereka.

Pada akhirnya, Kovar tidak perlu lama-lama menatap ketertinggalan. Pada menit ke-23, Sven Mijnans menyamakan kedudukan dan dengan itu PSV memulihkan kerugian akibat gol cepat yang bersarang ke gawang mereka.

Bosz memulai laga melawan Sparta dengan menempatkan antara lain Ivan Perisic, Ricardo Pepi, dan Ruben van Bommel di bangku cadangan. Di lini depan, Esmir Bajraktarevic, Til, dan Amir Bouhamdi mendapat kepercayaan.



Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google