Kiper Paling Beruntung Di Dunia? Manchester City Tambah Kontrak Pemain 'Cadangan Abadi' Scott Carson

Scott Carson mungkin menjadi kiper paling beruntung di dunia, dengan pemain berusia 37 tahun itu memperpanjang kontraknya di Manchester City.

Kiper veteran itu melanjutkan peran sebagai pelapis

Hanya dua kali tampil untuk The Citizens

Sosok yang populer di skuad Guardiola

APA YANG TERJADI? TMantan pemain internasional Inggris itu telah berada di Etihad Stadium sejak 2019, setelah dipinjam dari Derby County, tetapi hanya tampil dalam dua penampilan dalam empat musim – dengan hanya satu yang dibukukannya di Liga Primer. Meski pun menjadi kiper ketiga di skuad Pep Guardiola, pemain veteran itu menandatangani perpanjangan kontrak selama 12 bulan dengan juara Inggris tersebut.

APA KATANYA: Carson – yang satu-satunya pertandingan Liga Primer untuk City terjadi melawan Newcastle pada Mei 2021 – mengatakan kepada situs web resmi klub tentang keputusan untuk tetap bertahan: “Saya senang bertahan di City untuk musim 2023/24. Saya suka bekerja dengan Pep, Xabi Mancisidor, dan para pemain luar biasa kami setiap hari. Mudah-mudahan saya bisa membantu semua penjaga gawang kami menjadi yang terbaik.”

Direktur sepakbola City, Txiki Begiristain, menambahkan: “Scott adalah aset nyata bagi skuad kami dan menikmati hubungan kerja yang erat dengan para penjaga gawang dan pelatih. Kami sangat senang ia telah menandatangani perpanjangan kontrak. Saya menantikan untuk melihatnya mendukung rekan satu timnya dan berlatih dengan baik untuk memastikan ia siap tampil di lapangan saat dipanggil.”

SOSOK POPULER: While Carson may not see many competitive minutes, he is a popular presence on the training ground – with Jack Grealish taking to social media as news of a fresh terms for the veteran keeper broke to claim that said deal is the “best news ever”.

Meski Carson sangat jarang bermain, ia adalah sosok yang populer di kompleks latihan - dengan Jack Grealish mengunggah lelucon di media sosial kabar tentang pembaruan kontrak sang kiper veteran sebagai kesepakatan terbaik yang pernah ada.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA? Carson tidak pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan medali pemenang Liga Primer di City, tetapi ia menjadi bagian dari skuad pemenang Liga Champions di Liverpool dan juga mengklaim kenang-kenangan Piala FA dan Piala Super Eropa selama waktunya di Anfield.