Kiper internasional Mesir, Mohamed Abou Gabal, tampaknya bersiap menjalani pengalaman profesional pertamanya di luar lapangan Mesir, setelah mendekati kepindahan ke Liga Maroko, dalam langkah yang bisa memberinya kesempatan untuk mengukir namanya dalam catatan sejarah kompetisi tersebut.

Situs "Sport7" asal Maroko mengungkapkan bahwa Mohamed Abou Gabal telah mencapai kesepakatan awal dengan manajemen klub Hassania Agadir, sebagai persiapan untuk bergabung dengan skuad tim tersebut pada periode bursa transfer saat ini.

Laporan itu menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak berjalan ke arah yang positif, sembari menunggu tercapainya kesepakatan akhir dan penandatanganan kontrak secara resmi.

Jika kesepakatan ini rampung secara resmi, Mohamed Abou Gabal akan menjadi kiper Mesir pertama dalam sejarah yang bermain di kompetisi liga profesional Maroko.

Ketertarikan Hassania Agadir untuk merekrut Abou Gabal muncul setelah kepergian kiper utama Badreddine Aabir, yang kontraknya bersama tim telah berakhir, sehingga mendorong manajemen klub untuk mencari kiper yang memiliki pengalaman internasional sebagai penggantinya.

Mohamed Abou Gabal memiliki perjalanan karier yang istimewa di sepak bola Mesir, di mana ia membela sejumlah klub, yang paling menonjol di antaranya adalah Zamalek, Al Bank Al Ahly, Smouha, dan Modern Sport.

Ia juga tampil dengan seragam timnas Mesir dalam 14 pertandingan internasional, dan menjadi salah satu elemen paling menonjol dari Mesir sepanjang perjalanan di Piala Afrika 2021, yang digelar pada awal tahun 2022, serta berkontribusi mengantarkan timnas mencapai babak final, setelah tampil dengan level yang mengesankan sepanjang turnamen.