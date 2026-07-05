Kiper Cape Verde mengungkapnya: Inilah yang terjadi pada Messi setelah pertandingan

Fozinha, kiper Cape Verde, mengungkap kebenaran di balik momen yang viral bersama pemain Argentina Lionel Messi selama pertandingan antara kedua tim, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Para pengguna media sosial menyebarkan cuplikan video yang memperlihatkan Messi menjauh dari kiper Cape Verde saat sedang memeluknya, yang memicu serangan hebat terhadap bintang Argentina tersebut. Namun, ada pula yang mengaitkan pernyataan palsu terhadap pemain terbaik dunia delapan kali itu kepada Fozinha.

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Dalam wawancara dengan media, Fozinia mengungkap kebenaran di balik insiden dengan Messi, seraya berkata: “Saya mendekatinya, dan sebelum saya sempat berkata banyak, dia langsung menghampiri dan memeluk saya sambil berkata: (Bagus sekali, kamu kiper yang hebat, pasti rakyatmu sangat bangga padamu).”

Dia melanjutkan: “Mendengar kata-kata seperti itu dari seseorang seperti Leo sangat berarti bagiku, karena dia adalah salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.”

Dia menambahkan: “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan menjawab, ‘Terima kasih, Leo, kamu yang terbaik,’ lalu saya memintanya untuk memberikan jersey pertandingan itu. Dia tersenyum dan berkata, ‘Tentu saja, aku akan memberikannya kepadamu di lorong ruang ganti.’ Momen-momen seperti ini akan tetap terukir dalam ingatan saya seumur hidup.”