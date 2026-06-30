Kimmich: Kami tidak bermain bagus melawan lawan mana pun... dan pantas tersingkir dari Piala Dunia

Joshua Kimmich, kapten tim nasional Jerman, mengakui bahwa timnya pantas tersingkir dari Piala Dunia 2026, setelah penampilan yang kurang memuaskan sepanjang turnamen tersebut.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), menyusul hasil imbang pada waktu normal dan perpanjangan waktu (1-1), dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Swedia yang dijadwalkan berlangsung dini hari Rabu mendatang.

Sementara itu, timnas Jerman terus mengalami kegagalan, setelah tersingkir dari babak penyisihan grup pada dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022.

Timnas Jerman awalnya memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan gemilang, menghancurkan Curaçao (7-1), lalu dengan susah payah mengalahkan Pantai Gading (2-1), sebelum akhirnya kalah dari Ekuador dengan skor yang sama pada pertandingan penutup babak penyisihan grup, dan kemudian tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay.

Kimmich mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Ini perasaan yang mengerikan, kami tidak bermain dengan baik melawan lawan mana pun.”

Ia menambahkan: “Dalam tiga kesempatan, kami menghadapi masalah besar melawan tim-tim yang bukan kelas dunia. Itu kenyataannya.”

Ia melanjutkan: “Ya, kami memang pantas tersingkir dari Piala Dunia.”

Dalam pernyataan lain yang dilansir oleh jaringan “Sky Deutschland”, Kimmich mengatakan: “Saya ingat Jerman dari masa kecil saya ketika saya menontonnya di televisi; selalu pertandingan semifinal dan final. Tentu saja, kami ingin memberikan perasaan ini kepada anak-anak, masyarakat, dan generasi saat ini. Namun kenyataannya, kami tidak mampu memberikannya kepada semua orang di rumah mereka.”

Dia menambahkan: “Ini sangat disayangkan, terutama di saat Jerman memberikan begitu banyak manfaat bagi kita, dan kita memiliki prestasi yang membanggakan di sana. Sayangnya, tim nasional saat ini tidak seperti itu, dan kita semua bertanggung jawab atas hal ini.”

Dia menyimpulkan: “Kita harus bertanggung jawab; tidak ada yang bisa menghindarinya. Kita harus menghadapi kenyataan ini karena kita, para pemain yang berada di lapangan, telah merusak segalanya. Bukan pelatih, bukan media, bukan wasit, bukan lawan—melainkan hanya kita yang menyebabkan hal ini.”