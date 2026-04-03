Kieft cukup khawatir dengan satu lini tim nasional Belanda

Menjelang Piala Dunia, Wim Kieft memandang Prancis dengan penuh kekaguman. Kolumnis De Telegraaf ini melihat adanya perbedaan besar antara lini depan tim Prancis dengan tim nasional Belanda.

Kieft adalah penggemar gaya permainan menyerang Paris Saint-Germain. ''Di tim nasional Prancis, kamu juga bisa melihat kualitas ekstra. Di sana, selain Dembélé dan Doué, ada juga Kylian Mbappé dan Hugo Ekitike sebagai penyerang,'' kata mantan penyerang itu sambil menyebutkan beberapa nama besar.

Analis asal Haarlem ini langsung menyertakan Oranje dalam pembicaraan: ''Jika dibandingkan dengan para penyerang di tim nasional kita, kita harus berharap semua pemain dalam kondisi prima di Piala Dunia agar bisa sedikit menandingi kekuatan penyerang-penyerang sekelas itu.''

"Dengan Cody Gakpo, kami memiliki kepastian di sayap kiri, tetapi dibandingkan dengan negara-negara top, kami kurang beruntung dalam hal kualitas murni di lini depan," kata Kieft yang merasa khawatir tentang timnas Belanda, lebih dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Kieft terutama bertanya-tanya apakah Donyell Malen bisa membuat perbedaan di level internasional musim panas ini. ''Di liga Italia dia tampil bagus, tapi di negara itu saat ini situasinya tidak terlalu menjanjikan.''

Dengan itu, pengamat sepak bola ini merujuk pada kegagalan dramatis tim asuhan Gennaro Gattuso—yang kini telah mundur—dalam lolos ke Piala Dunia. “Italia pernah melahirkan pemain-pemain hebat. Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Mancini, masih banyak lagi yang bisa disebut. Kini ada generasi yang kekurangan talenta besar.”

Menurut pandangan Kieft, klub-klub seperti AC Milan dan Juventus telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk pemain asing. “Mereka hanya membeli nama-nama besar dan itu mengorbankan pemain muda mereka sendiri. Sekarang setelah terjadi eksodus pemain top ke Inggris dan Spanyol, orang-orang menyadari bahwa kesempatan telah terlewatkan.”