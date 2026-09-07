Wim Kieft menilai Ruben van Bommel mendapat serangan yang jauh terlalu keras setelah pelanggaran kerasnya dalam laga Ajax vs PSV. Hal itu diungkapkan pengamat sepak bola asal Haarlem tersebut dua hari kemudian dalam podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Soal Van Bommel itu. Saya masih ingin mengatakan sesuatu tentang itu. Kegeraman total yang merebak di Belanda", begitu Kieft membuka analisisnya tentang momen yang paling banyak dibicarakan akhir pekan lalu.

"Saya menilai apa yang dilakukan anak itu sangat liar. Itu gegabah dan memang kartu merah. Tapi apa semuanya tidak jadi sedikit berlebihan, teman-teman?", mantan penyerang itu juga menilai telah muncul semacam perburuan terhadap penyerang PSV tersebut.

René van der Gijp sedikit kecewa terhadap Van Bommel. "Saat dia tahu dia tidak akan berhasil mencapainya, dia masih menambah laju", begitu analis asal Dordrecht itu menggambarkan tekel keras pemain PSV tersebut terhadap bek Ajax Aaron Bouwman.

"Tentu saja itu kartu merah. Tapi kegeraman total yang sekarang muncul di Belanda. Saya benar-benar merasa itu...", ulang Kieft bahwa kritik terhadap Van Bommel yang masih muda dan belum berpengalaman itu memang sangat berlebihan.

Van der Gijp melihat Van Bommel cukup terpukul setelah laga besar antara Ajax dan PSV berakhir. "Saya memang melihat dia memikirkannya setelah pertandingan. Zlatan Ibrahimovic tidak seperti itu. Dia justru bangga akan hal itu."

Rob Jansen kemudian menambahkan: "Yang penting adalah bagaimana dia menyikapinya. Dan juga klub PSV di hadapan publik. Ayahnya dan Bert van Marwijk bisa memainkan peran besar dalam hal itu."