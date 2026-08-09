Khedira mengejutkan Real Madrid

Sami Khedira mulai meninggalkan jejaknya dengan cepat di dalam staf kepelatihan tim Real Madrid, di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho, meskipun ini adalah kali pertamanya memasuki dunia kepelatihan.

Menurut surat kabar "AS", Khedira beradaptasi dengan cepat pada tugas barunya sebagai asisten khusus Mourinho, dan mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar tim di Valdebebas berkat kehadirannya yang kuat serta kemampuannya dalam berkomunikasi dan memimpin.

Indikasi jelas dari pengaruh Khedira muncul selama laga uji coba Real Madrid melawan Fiorentina di Austria, ketika ia menangani sebagian besar proses pemanasan, mengatur para pemain, dan menentukan tingkat semangat yang dibutuhkan sebelum pertandingan.

Sumber yang dekat dengan ruang ganti Real Madrid mengatakan kepada surat kabar yang sama: "Sami tampak seperti orang yang berbeda". Sebab ketika ia masih menjadi pemain di tim, ia adalah "suara yang kuat, dan orang-orang mendengarkannya, tetapi ia lebih memilih untuk tetap jauh dari sorotan". Kini ia bekerja dengan lebih terbuka. Ia kembali sebagai pemimpin yang lebih efektif".

Sumber itu melanjutkan: "Orang-orang mendengarkannya. Guler dan Camavinga melakukan hal itu selama pemanasan di Klagenfurt, ketika Khedira memberi mereka instruksi yang spesifik".

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Sebelumnya, setelah pensiun dari sepak bola, Khedira beralih bekerja sebagai analis televisi, dan ia terjun di bidang ini bersama jaringan "ESPN" selama Piala Eropa 2021. Ia juga menuntaskan program Master Eksekutif milik Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" untuk mantan pemain internasional pada 2022, yang berfokus pada kepemimpinan dan kepelatihan.

Bukan itu alasan yang membuat Real Madrid mengembalikannya, tetapi ia bisa menggantikan Mourinho dalam menangani media jika diperlukan, persis seperti yang dilakukan Aitor Karanka selama periode pertama pelatih Portugal itu di Madrid.

Pilihan Mourinho terhadap Khedira berakar pada pengetahuannya sebelumnya tentang potensi dan kepribadiannya, sebab laporan yang sama menyebutkan bahwa pelatih Portugal itu yakin akan kemampuan analitis dan kepribadian kepemimpinannya, dan ia sendiri yang menghubungi mantan pemainnya untuk membujuknya bergabung ke staf kepelatihannya, sehingga mantan gelandang Jerman itu langsung merespons.

AS menambahkan: "Khedira bisa menggantikan Mourinho dalam menangani media jika diperlukan, persis seperti yang dilakukan Aitor Karanka selama periode pertama pelatih Portugal itu di Madrid".

Khedira sebelumnya pernah bekerja di bawah kepemimpinan Mourinho selama masa keduanya di Real Madrid, dan ia adalah salah satu gelandang yang mendapat kepercayaan pelatih Portugal itu pada periode pertamanya.

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