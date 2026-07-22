Klub Inggris Liverpool masuk dalam perburuan untuk mendatangkan winger asal Prancis Maghnes Akliouche, bintang Monaco, guna menjadi penerus Mohamed Salah di Anfield selama periode transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Jaringan "Sky Sports" mengungkapkan bahwa manajemen Liverpool telah memulai kontak awal untuk menanyakan situasi pemain berusia 24 tahun tersebut, serta sejauh mana klubnya kemungkinan mengizinkan kepergiannya pada musim panas ini.

Langkah Liverpool ini datang pada saat sejauh ini mereka belum berhasil menutupi kekosongan lini serang yang ditinggalkan kepergian sang bintang Mesir, yang menutup tirai pada akhir musim lalu atas perjalanan bersejarah selama sembilan musim dengan seragam tim.

Liverpool menghadapi persaingan ketat dalam kesepakatan ini, di mana Akliouche menjadi target utama klub Paris Saint-Germain, yang telah mengajukan beberapa tawaran dengan yang terakhir mencapai 34 juta pound sterling, setara dengan 40 juta euro, tetapi semuanya ditolak oleh manajemen Monaco.

Tim pelatih Liverpool yang dipimpin Andoni Iraola memandang bahwa mendatangkan winger baru telah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Salah belum tergantikan sampai saat ini.

Akliouche memiliki keistimewaan dengan kemampuannya bermain sebagai gelandang serang dan sebagai winger kanan berkaki kidal, yang merupakan posisi yang direncanakan Liverpool untuk menempatkannya, terutama dengan upaya bintang Jerman Florian Wirtz untuk memantapkan posisinya di musim keduanya di Anfield.

Ketertarikan pada Akliouche menjadi indikasi jelas pertama bahwa Liverpool benar-benar telah memulai fase pasca-Mohamed Salah, dalam mencari sosok penyerang baru yang akan memimpin tim di musim mendatang.