Ketika modal swasta menyelamatkan sebuah klub: AC Milan sebagai model bagi sepak bola modern

Di bagian Cleats & Cashflows, kami menganalisis perkembangan ini. Kami melihat peluang yang ditawarkan oleh jenis investasi ini, tetapi juga risiko yang terlibat. Edisi ini merupakan bagian pertama dari seri mini tentang AC Milan. Setelah investor Elliott Management menjual sisa saham finansialnya pekan lalu, ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau kembali seluruh periode di mana Elliott terlibat dengan klub.

Elliott tidak datang sebagai pemilik klub visioner, tetapi sebagai penyelamat finansial. Pada 2018, perusahaan ini mengambil alih klub saat Milan menghadapi masalah keuangan besar dan manajemen yang buruk. Elliott memilih stabilitas daripada spektakel. Perusahaan ini fokus pada penyelesaian risiko keuangan, perbaikan organisasi, dan pembenahan fondasi komersial dan olahraga klub. Kesabaran tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan gelar juara liga pada musim 2021/22, menandai dimulainya era baru bagi Milan.

Ekuitas swasta sering dikritik di dunia sepak bola internasional. Lawan-lawan mengatakan bahwa investor merusak identitas klub dan membuat sepak bola terlalu komersial. Dalam Cleats & Cashflows, kami meninjau pandangan ini secara kritis. Seri ini mengeksplorasi bagaimana investor, jika mendekatinya dengan cara yang tepat, sebenarnya dapat menstabilkan klub dan terkadang bahkan membantu mereka menemukan kembali identitasnya.

Edisi ini merupakan bagian pertama dari seri empat bagian tentang pengaruh investor terhadap dua klub besar di Milan: AC Milan dan Inter. Dalam kedua kasus tersebut, modal eksternal tidak masuk sebagai investasi mewah, melainkan sebagai penyelamatan keuangan yang diperlukan. Bagi kedua klub, dukungan ini pada akhirnya terbukti penting dalam mencapai kesehatan keuangan, meningkatkan tata kelola, dan memulihkan kebanggaan pendukung terhadap klub mereka.

Bagian pertama ini berfokus pada rekonstruksi AC Milan di bawah Elliott Management. Artikel ini sangat relevan karena ditulis segera setelah Elliott akhirnya berpisah dengan klub. Pekan lalu, diumumkan bahwa RedBird Capital telah merestrukturisasi pinjaman terakhir Elliott. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari penjualan klub pada tahun 2022. Hal ini secara resmi mengakhiri keterlibatan Elliott dengan AC Milan.

Momen ini menawarkan kesempatan baik untuk mengevaluasi kembali peran Elliott di Milan. Berlawanan dengan stereotip investor Amerika yang keras, contoh Milan menunjukkan bagaimana modal institusional – jika digunakan dengan hati-hati – dapat membantu klub top yang terpuruk menjadi stabil secara finansial, bersaing kembali di lapangan, dan membuat pendukung bangga kembali.

Berlusconi: era keemasan dengan fondasi yang lemah

AC Milan adalah salah satu klub paling sukses dalam sejarah sepak bola. Klub ini telah memenangkan Liga Champions tujuh kali, Piala Dunia Klub empat kali, sembilan belas gelar nasional, dan Coppa Italia lima kali. Hal ini menempatkan Milan di jajaran elit absolut sepak bola Eropa.

Pada akhir dekade 2010-an, kesuksesan tersebut terasa semakin jauh. Pada Juli 2018, Elliott Management mengambil alih kendali penuh klub setelah pemilik Li Yonghong gagal melunasi utang sebesar €32 juta. Pengambilalihan tersebut menandai akhir dari periode sulit yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya: era 'banter'. Antara musim 2013/14 dan 2019/20, Milan sering finis di papan tengah dan jauh dari level yang biasa dinikmati para pendukungnya. Bagi banyak penggemar, seolah-olah klub telah kehilangan identitasnya.

Perasaan itu diperkuat oleh rasa rindu akan masa-masa sebelumnya. Di bawah kepemimpinan pemilik Silvio Berlusconi, Milan dikenal karena ambisinya dan kemewahannya. Pemain-pemain besar tertarik bergabung, investasi besar-besaran dilakukan, dan pertandingan di San Siro dimainkan di bawah sorotan bintang-bintang terbesar di dunia sepak bola.

Namun, bahkan pada tahun-tahun terakhir kesuksesan, retakan mulai muncul dalam struktur klub. Di balik trofi dan prestasi olahraga, terdapat masalah yang nantinya akan menyebabkan kemunduran.

Jika melihat fondasi keuangan dan olahraga AC Milan selama era Silvio Berlusconi, menjadi jelas bahwa masalah-masalah tersebut sebenarnya sudah dimulai jauh lebih awal.

Ketika Berlusconi membeli AC Milan pada 1986 seharga sekitar 10 juta euro, ia pada dasarnya menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Milan saat itu sangat terlilit utang, dan pemilik sebelumnya, Giuseppe Farina, bahkan telah melarikan diri dari negara. Berlusconi segera membuat klub ini lebih ambisius dan, dengan investasi besar-besaran, membangun Milan menjadi tim kelas dunia. Ia mendatangkan bintang-bintang, termasuk trio Belanda terkenal Van Basten, Gullit, dan Rijkaard. Pada saat yang sama, kesuksesan klub semakin terkait dengan ambisi bisnis dan politik Berlusconi.

Hal ini menjadi jelas pada musim 2001/02. Milan menghabiskan €146,5 juta untuk pemain baru, sementara hanya €18,3 juta yang diperoleh dari penjualan pemain. Itu berarti investasi bersih sebesar €128,2 juta. Pengeluaran ini bertepatan dengan kembalinya Berlusconi sebagai Perdana Menteri Italia. Investasi di Milan tidak hanya penting dari segi olahraga, tetapi juga memperkuat citra pribadi dan politiknya. Meskipun model ini berhasil secara olahraga, secara finansial sulit untuk dipertahankan.

Kestabilan keuangan Milan sangat bergantung pada perusahaan Berlusconi, Fininvest. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini menanggung kerugian klub. Pada tahun 2010 dan 2011 saja, Fininvest membayar €71,7 juta dan €68,9 juta masing-masing untuk menutupi defisit. Angka-angka untuk tahun 2010 menunjukkan seberapa besar masalahnya: Milan memiliki pendapatan €227,7 juta tetapi menghabiskan €329 juta. Perbedaan tersebut harus ditutupi oleh pemilik setiap kali.

Bahkan pada tahun-tahun ketika Milan meraup keuntungan, terlihat jelas bahwa klub tersebut tidak dalam kondisi keuangan yang sehat. Keuntungan tersebut sebagian besar berasal dari penjualan pemain bintang dan bukan dari operasi bisnis yang stabil. Misalnya, penjualan Andriy Shevchenko menghasilkan keuntungan €31,5 juta. Penjualan Kaká menghasilkan €4,6 juta, dan penjualan Zlatan Ibrahimović dan Thiago Silva bersama-sama hanya €5 juta. Hal ini menunjukkan betapa bergantungnya Milan pada penjualan pemain kunci.

Selain itu, klub sangat sedikit berinvestasi dalam pelatihan muda. Bagi klub yang sehat secara finansial, mengembangkan talenta sendiri seringkali esensial. Namun, di bawah kepemimpinan Berlusconi, AC Milan hampir tidak berhasil menembus pemain muda ke tim utama. Baru pada 2011, Mattia De Sciglio berhasil melakukannya. Kesuksesan lebih banyak dibeli daripada dibangun. Ketika dukungan finansial pemilik berhenti, menjadi jelas betapa rentannya klub sebenarnya.

Pada akhir masa jabatan Berlusconi, Milan memiliki utang yang sedikit, tetapi klub beroperasi dengan kerugian struktural. Milan kehilangan lebih dari €70 juta setiap tahun dan sepenuhnya bergantung pada dukungan pemilik. Ketika dukungan itu hilang, masalah-masalah tersebut benar-benar terungkap.

Taruhan Tiongkok-Eropa: Banyak utang, sedikit kepastian

Pada tahun 2016, AC Milan diakuisisi oleh Sino-Europe Sports seharga sekitar £600 juta. Akuisisi ini dimaksudkan untuk menandai era baru kesuksesan. Ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana investor China membeli klub sepak bola di seluruh dunia.

Awalnya, ada banyak optimisme. Pada musim panas setelah pengambilalihan, Milan menghabiskan lebih dari €200 juta untuk pemain baru, termasuk Leonardo Bonucci dan André Silva. Namun, pada akhir 2017, situasi tiba-tiba berubah. Pemerintah China memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk investasi asing di bidang olahraga. Hal ini membuat lebih sulit untuk mengirim uang ke klub-klub asing.

Hal ini memiliki konsekuensi besar bagi AC Milan. Pengambilalihan tersebut sebagian besar dibiayai dengan utang. Ketika refinancing menjadi tidak mungkin dan utang harus dilunasi, krisis besar pun meletus. Dalam sepuluh tahun, Milan berubah dari juara Liga Champions 2007 menjadi klub yang mengalami kesulitan keuangan, yang akhirnya diambil alih oleh dana lindung nilai Amerika Serikat, Elliott Management.

Bagi banyak pendukung, hal ini terasa seperti penghinaan. Mereka merasa identitas klub telah dikorbankan demi kepentingan finansial dan Milan jatuh ke tangan investor keras dari dunia keuangan. Namun, pandangan ini ternyata tidak sepenuhnya akurat.

Pemulihan di bawah Elliott: stabilitas daripada spektakel

Di bawah kepemimpinan Elliott, AC Milan memulai periode pemulihan. Hal ini dicapai bukan melalui pengeluaran besar dan berisiko, melainkan melalui disiplin dan struktur. Stabilitas keuangan menjadi lebih penting daripada kesuksesan cepat. Tata kelola yang baik menggantikan kekacauan, dan perencanaan jangka panjang menggantikan keputusan yang didasarkan pada nostalgia.

Pendekatan Elliott: dari krisis ke stabilitas

Peran Elliott seringkali disalahpahami. Perusahaan tidak mengambil alih klub untuk mencari keuntungan cepat atau untuk memaksakan visi olahraga. Elliott harus campur tangan karena Milan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil dan kelangsungan hidup klub terancam.

Rencana pemulihan Elliott didasarkan pada tiga tujuan utama:

menghilangkan risiko keuangan terbesar

meningkatkan tata kelola dan organisasi

memperkuat pendapatan komersial yang stabil

Menerima kerugian untuk menyelamatkan klub

Data keuangan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa Milan belum sepenuhnya sehat secara finansial pada tahun-tahun awal di bawah kepemimpinan Elliott.

Kerugian operasional sangat besar:

Musim 2017/18: kerugian sekitar €99 juta

Musim 2018/19: kerugian sekitar €132 juta

Musim 2019/20 (sebagian disebabkan oleh COVID-19): kerugian sekitar €187 juta

Perlu dicatat bahwa kerugian ini tidak ditutupi oleh utang baru atau penjualan aset klub. Sebaliknya, Elliott menutupi defisit tersebut dengan dana sendiri. Perusahaan tersebut berinvestasi:

sekitar €265 juta pada 2018/19

sekitar €145 juta pada 2019/20

Kekhawatiran para pendukung bahwa Elliott akan menguras klub terbukti tidak berdasar. Elliott bertindak seperti investor yang ingin menstabilkan klub dan memastikan masa depannya. Bagian penting dari hal ini adalah memperkuat merek AC Milan dan meningkatkan pendapatan komersial.

Pendapatan komersial: stabilkan terlebih dahulu, lalu tumbuh

Jika Elliott hanya berusaha melindungi klub dari risiko, pendapatan klub kemungkinan besar akan stagnan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Data keuangan AC Milan menunjukkan bahwa klub secara sadar beralih dari model yang tidak stabil dan tidak berkelanjutan ke cara yang lebih stabil dalam menghasilkan pendapatan.

Elliott memperkenalkan strategi baru yang berfokus pada peningkatan aktivitas komersial klub. Tujuannya adalah menciptakan pendapatan yang stabil dan jangka panjang melalui kontrak sponsor dan kemitraan komersial.

Selama lima tahun Elliott terlibat dengan klub:

pendapatan sponsor meningkat dari sekitar €38 juta pada musim 2018/19 menjadi sekitar €58 juta pada musim 2021/22

pendapatan komersial dan royalti meningkat dua kali lipat dari sekitar £11 juta menjadi sekitar £25 juta

pendapatan hak siar meningkat secara signifikan, sebagian karena peningkatan performa olahraga, menjadi lebih dari £130 juta pada musim 2021/22

Pertumbuhan ini tidak terjadi secara kebetulan. Elliott berinvestasi dalam manajer komersial berpengalaman dan membuat organisasi lebih profesional. Casper Stylsvig (dengan pengalaman di Manchester United dan Fulham) dan James Murray (mantan Arsenal) ditunjuk. Tujuan Elliott adalah membuat AC Milan kurang bergantung pada pendapatan insidental dan sebaliknya memastikan pertumbuhan komersial struktural.

Momen penting lainnya adalah penilaian ulang merek 'Milan' pada tahun 2022. Klub menilai merek tersebut sebesar sekitar €174 juta dan memasukkannya sebagai aset tak berwujud dalam neraca keuangannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang Italia dan meningkatkan posisi keuangan serta kredibilitas klub. Namun, hal ini tidak menghasilkan uang tambahan atau manfaat pajak.

Dengan kata lain, hal ini memperkuat citra keuangan klub tanpa mengubah likuiditasnya. Hal ini sejalan dengan strategi Elliott, yang berfokus pada stabilitas daripada keuntungan cepat.

Investasi olahraga sebagai strategi keuangan

Elliott tidak memandang investasi pada pemain sebagai pengeluaran biasa, melainkan sebagai cara untuk memperkuat dan menstabilkan klub. Tim yang baik tidak hanya harus meraih kesuksesan olahraga, tetapi juga berkontribusi secara finansial bagi masa depan klub.

Untuk mencapai hal ini, organisasi olahraga tersebut dirombak secara menyeluruh. Ikon klub Paolo Maldini diberi peran penting dalam kebijakan teknis. Selain itu, Hendrik Almstadt, yang memiliki pengalaman di Goldman Sachs dan perusahaan investasi 3i, ditunjuk untuk mengembangkan pemantauan dan analisis talenta berbasis data. Ini bukanlah pilihan emosional, melainkan langkah sadar menuju manajemen profesional.

Pendekatan ini juga terlihat dalam keputusan kontrak. AC Milan memutuskan tidak memperbarui beberapa kontrak mahal, meskipun itu berarti kehilangan pemain top. Contoh paling terkenal adalah Gianluigi Donnarumma. Meskipun statusnya sebagai talenta top dan produk akademi, ia pindah ke Paris Saint-Germain secara gratis karena tidak ada kesepakatan yang tercapai untuk kontrak baru. Secara olahraga, ini adalah kerugian, tetapi secara finansial, klub tetap setia pada strateginya: Milan tidak ingin menandatangani kontrak yang menimbulkan risiko jangka panjang.

Pada saat yang sama, klub lebih fokus pada pemain muda. Hal ini membuat Milan kurang bergantung pada bintang-bintang senior dengan gaji tinggi, seperti Leonardo Bonucci. Tujuannya bukan untuk menghemat pengeluaran, tetapi untuk menjadi lebih fleksibel. Pemain muda biasanya memiliki gaji yang lebih rendah, dapat dijual dengan keuntungan di kemudian hari, dan memberikan klub lebih banyak ruang untuk berinvestasi.

Strategi ini jelas tercermin dalam angka-angka. Pada Oktober 2020, meskipun ada Zlatan Ibrahimović, AC Milan memiliki skuad termuda di antara lima liga besar Eropa. Rata-rata usia tim adalah 24,5 tahun. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari strategi yang jelas untuk menghubungkan kinerja olahraga dan stabilitas keuangan dengan lebih baik.

Berinvestasi dengan pengendalian biaya

Fokus pada pemain muda tidak berarti Milan berinvestasi lebih sedikit. Pada musim 2018/19 saja, klub menghabiskan lebih dari €150 juta untuk hak pemain. Elliott terus berinvestasi, tetapi pada saat yang sama menjaga biaya gaji tetap terkendali dengan ketat.

Kombinasi investasi yang terarah, disiplin gaji, dan pemantauan pemain berbasis data ini menghasilkan performa olahraga yang lebih baik tanpa mengulangi masalah keuangan masa lalu.

Data gaji dengan jelas menunjukkan hal ini. Meskipun pendapatan meningkat secara signifikan setelah pandemi coronavirus, biaya gaji tetap hampir tidak berubah. Menurut analisis Football Benchmark, gaji hanya naik sedikit antara musim 2019/20 dan 2021/22, dari €145 juta menjadi €148 juta.

Biaya depresiasi dari transfer juga turun, dari sekitar €95 juta pada 2020 menjadi €63 juta pada 2022. Hal ini terutama karena Milan lebih fokus pada pemain muda dan pengembangan talenta sendiri.

Sementara itu, pendapatan tumbuh jauh lebih cepat. Pada periode yang sama, pendapatan inti klub – yaitu tanpa termasuk pendapatan dari penjualan pemain – naik dari €164 juta menjadi €287 juta. Itu merupakan pertumbuhan sebesar €123 juta, atau 75%.

Perkembangan ini secara radikal mengubah model keuangan AC Milan. Pada musim 2019/20, 88% pendapatan masih dialokasikan untuk gaji, yang secara finansial berisiko. Pada 2022, persentase tersebut turun menjadi 52%, level yang dianggap sehat dan kompetitif.

Kesimpulan: membangun kembali klub

Perbedaan antara pendapatan yang meningkat pesat dan biaya yang stabil menunjukkan bagaimana Elliott telah melakukan reformasi struktural terhadap klub. Investor tersebut tidak mencari keuntungan cepat, tetapi ingin membuat AC Milan kembali menarik bagi pemilik dan investor masa depan.

Dengan menanggung kerugian, profesionalisasi manajemen, dan peningkatan pendapatan komersial, Elliott telah menanamkan dasar-dasar pertumbuhan yang berkelanjutan. Tanpa periode reformasi keuangan dan organisasional ini, tidak akan ada masa depan yang stabil dan tidak akan ada penjualan klub yang sukses.

Ketika stabilitas juga membawa kesuksesan olahraga

Reformasi keuangan tidak langsung menghasilkan hasil yang lebih baik di lapangan. Dalam sepak bola, seringkali dibutuhkan beberapa musim sebelum perubahan di balik layar terlihat dalam performa olahraga. Hal ini juga terjadi di AC Milan di bawah kepemimpinan Elliott. Namun, seiring klub menjadi lebih stabil secara finansial dan organisasi membaik, hasil di lapangan mulai membaik secara perlahan namun pasti.

Milan kembali ke panggung sepak bola Eropa pada musim 2020/21 dan finis di posisi kedua Serie A pada tahun itu. Klub juga mencapai semifinal Coppa Italia pada musim 2018/19 dan 2019/20. Ini bukan puncak kebetulan, tetapi tanda bahwa Milan perlahan-lahan menjadi lebih kuat lagi. Momen puncaknya terjadi pada musim 2021/22, ketika klub menjadi juara Italia. Gelar tersebut tidak terasa seperti kesuksesan mendadak, melainkan hasil dari beberapa tahun pembangunan yang cermat.

Pemulihan Milan tidak terjadi melalui satu transfer besar atau taruhan berisiko. Hal itu terutama disebabkan oleh tekanan finansial yang lebih ringan, pilihan yang lebih jelas, dan kepercayaan diri yang lebih besar di dalam klub. Seiring dengan stabilnya situasi finansial, Milan mampu menunjukkan kesabaran dalam merakit skuad, mengembangkan pemain, dan mendukung staf teknis.

Kesabaran tersebut terbukti sangat penting. Ketenangan di dalam klub memberi waktu bagi pelatih Stefano Pioli dan direktur teknis Paolo Maldini untuk membangun proyek olahraga yang kohesif. Hal ini memungkinkan Milan untuk fokus pada kontinuitas tanpa harus memulai dari awal berulang kali. Dengan demikian, Elliott menunjukkan bahwa investor swasta tidak selalu fokus pada hasil cepat. Dalam kasus ini, stabilitas finansial justru membuat kesuksesan olahraga menjadi mungkin.

Angka-angka keuangan juga mengonfirmasi gambaran ini. Pada musim 2021/22, pendapatan Milan meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat Milan menjadi satu-satunya klub di antara klub-klub papan atas Italia tradisional yang mengalami pertumbuhan pada tahun tersebut. Klub juga mencatatkan EBITDA positif sekitar €30 juta dan mengurangi utang bersihnya dari €101 juta menjadi sekitar €28 juta. Kinerja olahraga dan stabilitas finansial saling memperkuat, persis seperti yang direncanakan Elliott.

Ketika Milan akhirnya memenangkan gelar liga, hal itu terasa kurang seperti keajaiban dan lebih seperti konsekuensi logis dari kebijakan tersebut. Klub telah memulihkan struktur dan stabilitasnya.

Siap untuk era baru

Gelar liga 2021/22 berarti lebih dari sekadar akhir dari sebelas tahun tanpa gelar juara. Hal itu juga menandai momen ketika Elliott dapat menganggap pekerjaannya di AC Milan selesai. Bukan karena memenangkan trofi adalah tujuan utama, tetapi karena hal itu menunjukkan bahwa klub kembali sehat secara finansial, organisasional, dan budaya.

Elliott tidak berusaha mengubah identitas Milan, melainkan memperkuatnya. Dengan memberikan peran penting kepada ikon klub seperti Paolo Maldini dan berinvestasi kembali dalam pengembangan muda dan budaya klub, Milan menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Klub tidak berusaha memaksakan diri untuk tetap relevan, melainkan secara bertahap membangun kembali identitas yang jelas.

Ketika Elliott pergi, AC Milan tidak lagi bergantung pada bantuan keuangan darurat dari pemegang saham. Klub telah memulihkan daya saingnya, pertumbuhan komersial, dan organisasi profesional. Menariknya, puncak prestasi olahraga bertepatan dengan peralihan kepemilikan. Bukan karena Elliott ingin mendapatkan keuntungan cepat, tetapi karena pekerjaan stabilisasi telah selesai. Scudetto bukanlah keberuntungan, tetapi hasil dari strategi yang telah dijalankan dengan cermat selama bertahun-tahun.

Penjualan klub kepada RedBird Capital bukanlah langkah berisiko, tetapi langkah logis berikutnya. Elliott tidak menyerahkan klub yang rentan, tetapi organisasi yang siap untuk pertumbuhan lebih lanjut. Milan beralih dari berinvestasi untuk bertahan menjadi berinvestasi untuk tumbuh.

Bahkan setelah penjualan, pengaruh Elliott tetap terlihat. Pembiayaan ulang pinjaman yang diberikan Elliott pada saat itu menunjukkan bahwa AC Milan kini dianggap sebagai organisasi yang secara finansial stabil dan dapat diandalkan. Ini adalah konfirmasi yang tenang namun jelas tentang perubahan yang telah diterapkan.

Seperti yang disimpulkan Gordon Singer: "Kami bangga dengan apa yang telah dicapai AC Milan sejak Elliott mengakuisisi klub pada 2018. Di bawah kepemimpinan Elliott dan kemudian RedBird, baik kinerja finansial maupun olahraga telah meningkat secara signifikan, dan klub telah memenangkan trofi penting, termasuk gelar musim 2021/22. Mengelola klub seperti AC Milan adalah tanggung jawab besar, dan kami berharap RedBird sukses di masa depan."

Elliott tidak memenangkan pertandingan apa pun untuk AC Milan sendiri. Namun, mereka memastikan klub kembali berada dalam posisi untuk memenangkannya.

Bagian selanjutnya dari seri mini ini, yang akan diterbitkan pada akhir bulan ini, akan membahas bagaimana RedBird telah mengambil alih yayasan ini dan berusaha untuk mengembangkan fondasinya. Dalam hal ini, fokus berpindah dari stabilitas ke pertumbuhan, pengembangan media, dan penciptaan nilai jangka panjang dalam fase baru bagi AC Milan.



