Henk Spaan adalah penggemar berat Anton Gaaei dan Lucas Rosa, bek sayap Ajax. Hal itu ditunjukkan dengan jelas oleh kolumnis Het Parool dalam rubrik hariannya.

Dalam rubrik "Spaan memberi nilai", Gaaei mendapat nilai 8. Pemain asal Denmark itu mencetak gol penyama kedudukan untuk Ajax saat melawan PSV (2-2).

“Yang saya tanyakan: mengapa dia harus pergi? Di level tertinggi, Anda membutuhkan satu atau dua keahlian khusus. Pada Gaaei, itu adalah tendangannya dan umpan silangnya, didukung oleh mentalitas yang luar biasa,” tulis Spaan.

Rosa juga memiliki kualitas khusus menurut Spaan. “Sikapnya yang khas Amerika Selatan. Bandingkan dia dengan Tagliafico, yang bermain di tim yang lebih baik. Rosa adalah bek yang tak kenal menyerah yang juga bisa tak terbendung saat menyerang. Yang saya tanyakan: mengapa dia harus pergi?”

Tampaknya Spaan mengacu pada pendapat sesama pendukungnya. Berbeda dengan Kasper Dolberg, tidak ada rumor bahwa Gaaei dan Rosa harus meninggalkan klub atas perintah manajemen.

Gaaei yang berusia 23 tahun terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya sekitar 5 juta euro.

Rosa yang berusia 26 tahun terikat kontrak satu tahun lebih lama, hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, pemain asal Brasil ini bernilai 4 juta euro.