Ketegangan yang memuncak di Spanyol: Real Mallorca membuat Girona dan Sevilla gemetar

RCD Mallorca berhasil meraih tiga poin yang sangat penting pada Jumat lalu dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi dari LaLiga. Tim asal pulau ini menang 0-1 atas pesaing langsungnya, Girona, yang kini memiliki 38 poin, sama seperti Mallorca dan Elche. Deportivo Alavés berada tepat di atas garis degradasi dengan 36 poin, sementara Sevilla (34), Levante (33), dan Real Oviedo (28) berada di zona merah.

Estadi Montilivi milik Girona penuh sesak untuk pertandingan krusial melawan Mallorca. Para penggemar menyadari bahwa kemenangan akan menjadi langkah besar menuju kelangsungan di liga, dan pada babak pertama terlihat jelas bahwa para pemain berada di bawah tekanan tinggi.

Pada babak pertama, peluang sangat langka. Daley Blind, yang ditempatkan sebagai bek kiri, sepertinya akan memberikan penalti kepada Mallorca setelah pelanggaran yang diduga dilakukannya terhadap Pablo Torre. Pemain asal Belanda itu bernapas lega ketika wasit memutuskan untuk menguntungkan Girona.

Meskipun ada momen menegangkan itu, Girona lebih dominan dalam menguasai permainan. Claudio Echeverri mendapat peluang terbesar bagi tim tuan rumah di babak pertama, tetapi saat berhadapan satu lawan satu dengan Leo Román, penyerang itu justru menendang bola tepat ke arah kiper Mallorca.

Itu adalah peluang yang terbuang sia-sia, karena tepat sebelum jeda, Mallorca justru mencetak gol. Samu Costa tidak terawasi sama sekali saat menerima umpan silang dari Johan Mojica dan dengan mudah mencetak gol melalui sundulan: 0-1.

Di babak kedua, Girona menguasai permainan, namun tim Catalan itu tak beruntung. Azzedine Ounahi membentur tiang gawang, Joel Roca membentur mistar, dan sundulan Axel Witsel melebar.

Mallorca asuhan pelatih Martin Demichelis bertahan dengan luar biasa dan merayakan kemenangan seolah-olah mereka sudah pasti lolos dari degradasi. Dengan tiga poin di kantong, Mallorca setidaknya tampil sangat baik.

Elche (tandang ke Celta de Vigo), Deportivo Alavés (kandang melawan Athletic Club), Sevilla (kandang melawan Real Sociedad), Levante (kandang melawan Villarreal), dan Real Oviedo (tandang ke Real Betis) masih akan bertanding pada pekan ini dan secara total masih memiliki lima pertandingan tersisa. Girona dan Real Mallorca masing-masing empat pertandingan.