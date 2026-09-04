Ketegangan lama: mengapa transfer Laporte ke Barcelona gagal?

Klub Barcelona gagal merekrut Aymeric Laporte, bek tengah Athletic Bilbao, selama bursa transfer musim panas 2026.

Situs Tribuna menyebutkan, mengutip surat kabar The Athletic, bahwa Barcelona sempat dekat dengan Laporte, dan sang pemain pun sama antusiasnya untuk pindah ke Camp Nou.

Klub Catalan itu sebelumnya menetapkan Laporte sebagai profil taktis yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan mereka, mengingat ia seorang pemain kidal, di samping pengalamannya yang besar, serta kecocokannya yang tinggi dengan Pau Cubarsi di timnas Spanyol.

Lingkaran terdekat Laporte pada awalnya mengisyaratkan adanya klausul penalti yang rendah dalam kontraknya, sehingga membuat Barcelona berpikir bahwa kesepakatan itu bisa dituntaskan dengan nilai sekitar 15 juta euro.

Namun proses tersebut runtuh begitu Athletic Bilbao mengungkap tuntutan finansial resmi mereka, karena klub asal Basque itu meminta nilai yang jauh lebih tinggi dari penilaian internal yang ditetapkan Barcelona untuk sang pemain.

Yang semakin memperumit krisis finansial ini, para pejabat klub Catalan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk masuk ke dalam rangkaian negosiasi yang panjang, akibat hubungan kedua klub yang sangat tegang menyusul kasus Nico Williams belakangan ini.

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