Kessie: "Juventus? Sedang dibicarakan"

Franck Kessie, salah satu pemain kunci Pantai Gading di Piala Dunia kali ini, angkat bicara setelah timnya tersingkir di babak 16 besar melawan Norwegia: "Juventus? Ya, memang ada pembicaraan soal itu, saya sudah melihatnya. Saya hanya memikirkan Piala Dunia, tapi saya ingin menambahkan satu hal: mereka adalah rekrutan yang sangat bagus. Dalam kondisi prima dan, yang terpenting, berstatus bebas transfer, sulit meminta lebih dari itu. Sekarang saya ingin beristirahat dulu, nanti kita lihat saja."
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