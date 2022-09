Keseruan Menyambangi Markas KNVB

Berbagai kegiatan dilakukan Valentino selama berada di markas KNVB.

Federasi Sepakbola Belanda (KNVB) terus merangkul penggemar Oranje di Indonesia. Setelah Juni lalu mengundang dua penggemar ke Stadion De Kuip untuk menyaksikan laga Belanda kontra Polandia, kali ini mereka mengundang Valentino ‘Jebreeet’ Simanjuntak merasakan atmosfer di Johan Cruijff ArenA kala Belanda menghadapi Belgia, 25 September lalu.

Kepala pemasaran internasional KNVB Ilja Dijkstra mengatakan, dalam komunitas besar pendukung Oranje di Indonesia, mereka mengetahui adanya artis, presenter, pembawa acara olahraga, dan influencer ternama yang sangat fanatis mendukung Oranje. Salah satunya pembawa acara olahraga Valentino ‘Jebreeet’ Simanjuntak

“KNVB berterima kasih kepada mereka sebagai duta dari Oranje Indonesia, karena mereka semua memiliki hubungan yang baik dengan Oranje dan Indonesia dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dengan senang menyambut kehadiran Valentino di Belanda,” kata Ilja.

Menurut Ilja, Valentino tidak hanya hadir di Belanda untuk merasakan atmosfer pertandingan, melainkan juga mendapatkan kesempatan bermain bulutangkis dan berinteraksi secara langsung dengan pemain muda timnas Belanda, seperti Mees Hilgers (bek FC Twente keturunan Manado), Xavi Simons (gelandang serang PSV), Joshua Zirkzee (striker Bologna) dan Sepp van den Berg (bek Schalke 04 pinjaman dari Liverpool.

“Valentino sangat menikmati waktunya di Belanda. Momen paling seru adalah saat ia bermain bulutangkis dengan Mees, Xavi, Joshua dan Sepp. Kita tahu sendiri Indonesia juga terkenal dengan bulutangkisnya. Kami harap ia bisa membawa pengalaman ini dan menceritakan cerita seru ini kepada komunitas penggemar Oranje di Indonesia,” ucapnya.

Valentino mengungkapkan kebahagiaannya mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup dekat dengan Timnas Belanda. Berawal dari pertemuan dengan KNVB pada Agustus lalu, ia mendapatkan tawaran berangkat ke Belanda, dan belum genap satu bulan, janji itu pun terwujud.

"Terima kasih Oranje Indonesia untuk kesempatan ini. Saya diundang secara resmi oleh KNVB, ini lebih dari yang bisa saya impikan. saya dapat menyaksikan pertandingan Belanda vs Belgia, ketemu pemain Jong Oranje, dan keliling KNVB Campus. Ini adalah salah satu kesempatan berharga dalam hidup yang bikin saya selalu percaya; ‘if you can dream it, work on it, you can have it’,” ujar Valentino.