Kesepakatan tercapai... Spalletti memperpanjang kontraknya dengan Juventus

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klubnya untuk memperpanjang kontraknya, sehingga ia dapat tetap bertahan lebih lama di klub Si Nyonya Tua.

Juventus sebelumnya mengumumkan pada Oktober lalu bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Spalletti untuk memimpin tim hingga akhir musim ini, menggantikan pelatih asal Kroasia, Igor Tudor.





Namun, menurut surat kabar seperti "La Gazzetta dello Sport" dan "Tuttosport", Spalletti akan menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun yang berlaku hingga musim panas 2028.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa klub Juventus akan mengumumkan perpanjangan kontrak Spalletti dalam 24 jam ke depan, dan surat kabar "Tuttosport" juga sepakat bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan pada hari Jumat.

Spalletti diperkirakan akan menerima gaji antara 5 hingga 6 juta euro per musim.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa gaji pokoknya akan sebesar 5 juta euro, sementara sumber lain menyebutkan angka 6 juta euro termasuk bonus.

Beberapa laporan media juga menyebutkan bahwa Spalletti akan menerima sekitar 3 juta euro untuk pekerjaannya mulai Oktober hingga akhir musim 2025-2026.

Surat kabar "Tuttosport" mengklaim bahwa klub Juventus memutuskan untuk memperpanjang kontrak Spalletti setelah kemenangan telak 3-0 atas Sassuolo di kandang lawan pada 6 Januari lalu, mengingat itu adalah kemenangan kelima Juventus dalam rangkaian tujuh pertandingan tanpa kekalahan.

Langkah selanjutnya dalam agenda Juventus adalah kemungkinan perpanjangan kontrak dua gelandang, Weston McKennie dan Manuel Locatelli, menurut situs "Football Italia".

Di lapangan, tujuan utamanya tetap mengakhiri musim dengan posisi yang memenuhi syarat untuk Liga Champions musim 2026-2027, dan Juventus tidak akan dapat melangkah lebih jauh hingga mengetahui posisi akhir mereka di liga, di mana saat ini mereka berada di peringkat kelima dengan 57 poin, hanya selisih satu poin dari Como yang menempati peringkat keempat, posisi terakhir yang lolos ke Liga Champions.

