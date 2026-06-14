"Kesepakatan tercapai"... Real Madrid merekrut pemain dari Liga Premier

Real Madrid telah menyelesaikan kesepakatan transfer bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea, menurut laporan jurnalis Italia yang spesialis transfer, Fabrizio Romano.

Romano mengatakan, melalui akun resminya di platform "X", bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain internasional Spanyol tersebut ke ibu kota Madrid, dengan nilai transfer sebesar 50 juta euro.

Fabrizio menambahkan: "Kesepakatan telah tercapai" antara kedua klub setelah persetujuan dari Cucurella, dan ia menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai "bom lain yang muncul tiba-tiba" di bursa transfer musim panas.

Cocorela bergabung dengan Chelsea dari Brighton pada Januari 2023 dengan biaya 63 juta poundsterling, dan tampil impresif bersama The Blues meskipun tim tersebut mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir.

Cocorela dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik di Liga Inggris berkat kemampuan bertahan dan menyerangnya, serta pengalamannya di level internasional bersama tim nasional Spanyol.

Transfer mendadak ini merupakan bagian dari proyek besar yang dipimpin oleh José Mourinho setelah kembalinya ia melatih Real Madrid.

Pelatih asal Portugal ini berupaya merombak tim, dan secara pribadi menyetujui perekrutan Cucurella untuk memperkuat posisi bek kiri, meskipun sudah ada pemain-pemain unggulan seperti Ferland Mendy, Fran Garcia, dan Alvaro Carreras.