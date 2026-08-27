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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kesepakatan tercapai: Real Madrid di ambang mengumumkan transfer baru

Transfers
O. Oppong
Real Madrid
Ghana
Spanyol

Real Madrid melanjutkan perekrutan

Real Madrid berhasil merampungkan transfer bek muda potensial asal Ghana, Oscar Nasi, untuk memperkuat skuadnya sebelum jendela transfer musim panas ini berakhir.

Sebelumnya, Real Madrid telah mendatangkan 6 pemain pada bursa transfer kali ini, yaitu: Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomande, Ibrahima Konaté, dan Carlos Espi.

Di sisi lain, jurnalis Italia Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek asal Ghana, Oscar Nasi (21 tahun).

Ia menambahkan: "Kesepakatan transfer ini disetujui dengan nilai 2 juta euro dari klub Granada; Nasi dipandang sebagai talenta potensial untuk masa depan, dan pada awalnya ia akan bergabung dengan tim 'Castilla' (tim cadangan)."

Ia melanjutkan: "Meski ada klub Jerman yang tertarik untuk merekrutnya, Nasi memilih untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid, dan ia sudah menjalani tes medis."

Real Madrid di bawah asuhan pelatih barunya, José Mourinho, mengawali perjalanan La Liga dengan dua kemenangan beruntun, yakni (2-1) atas Espanyol, dan (4-1) menghadapi Real Sociedad.

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