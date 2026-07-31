Paris Saint-Germain mencapai kesepakatan final dengan Monaco terkait perekrutan penyerang Prancis Maghnes Akliouche, yang menjadikannya transfer terbaru sang juara Eropa selama periode bursa transfer musim panas ini.

Menurut jaringan RMC Prancis, negosiasi antara kedua klub rampung setelah pembicaraan yang berlangsung berpekan-pekan, di mana pemain berusia 24 tahun tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 5 musim dengan tim asal Paris itu, dalam transaksi yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro.

Jadwal tes medis belum ditentukan hingga saat ini, tetapi seluruh detail antara kedua pihak telah rampung, dan pengumuman resmi perpindahan pemain tersebut akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Akliouche, yang tampil bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, mendapat perhatian sejumlah klub Eropa, tetapi ia menempatkan Paris Saint-Germain sebagai pilihan pertamanya, dengan lebih memilih melanjutkan kariernya di Liga Prancis.

Akliouche meninggalkan Monaco setelah perjalanan yang berlangsung selama beberapa tahun dengan kostum tim utama, di mana ia menjalani 139 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak 23 gol, sehingga menjadikannya salah satu talenta paling menonjol yang dihadirkan klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Mengganti kepergian Kang-in Lee, dan pergerakan ofensif yang berkelanjutan

Kedatangan Akliouche ke Paris bertujuan menggantikan kepergian pemain Korea Selatan Kang-in Lee, yang pindah ke Atletico Madrid dengan nilai 40 juta euro, di mana tim pelatih yang dipimpin Luis Enrique menilai bahwa pemain Prancis itu mampu memberikan tim opsi tambahan di lini serang.

Akliouche memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi ofensif, baik sebagai sayap maupun gelandang serang, yang sesuai dengan gaya bermain Paris Saint-Germain yang bertumpu pada variasi dan fleksibilitas taktis.

Pergerakan klub asal Paris itu di bursa transfer masih terus berlanjut, karena para petinggi tim sedang mengkaji kemungkinan merekrut pemain sayap baru, khususnya jika Bradley Barcola hengkang, yang hingga kini belum menyetujui perpanjangan kontraknya.

Masa depan Ibrahim Mbaye juga tetap menjadi sorotan, di tengah laporan-laporan yang mengindikasikan kemungkinan kepergiannya dari klub pada periode mendatang.