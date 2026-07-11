Klub Spanyol Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia Club Brugge untuk merekrut pemain sayap mudanya, setelah negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung selama lebih dari 6 bulan, menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia.

Pada akhirnya, kedua klub sepakat untuk menyelesaikan transfer pemain Belgia Jesse Bissouo dengan nilai sekitar 10 juta euro, sementara Club Brugge tetap memegang 30% dari nilai transfer pemain tersebut di masa depan.

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Brugge akhirnya menyerah, meskipun kontrak Bessiou masih berlaku hingga tahun 2027, setelah sang pemain menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengenakan seragam Barcelona dan menolak perpanjangan kontraknya.

Klub Catalan tersebut menganggap kesepakatan ini sebagai investasi strategis untuk masa depan, mengingat keyakinannya bahwa pemain tersebut memiliki potensi untuk menjadi bintang dunia, berkat kecepatan tinggi, keterampilan teknis, dan kemampuannya untuk membuat perbedaan.

Jurnalis Sasha Tavolieri menegaskan bahwa kesepakatan antara Barcelona dan Brugge telah final, dan prosesnya dipercepat dalam beberapa jam terakhir. Saat ini, dokumen resmi sedang disiapkan, dan Bessiou dijadwalkan akan terbang ke Barcelona minggu depan untuk menjalani pemeriksaan medis, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim utama dalam rangka persiapan musim baru.

Penemuan di Piala Dunia

Pemain asal Belgia ini akan bermain bersama tim cadangan, namun ia juga akan diturunkan bersama tim utama di bawah asuhan pelatih Hans Flick, sebagai bagian dari rencana klub untuk mempercepat proses perkembangannya.

Besiou sangat mengesankan para petinggi Barcelona, setelah penampilannya baru-baru ini bersama tim nasional Belgia di Piala Dunia U-20, yang digelar di Qatar. Di sana, ia menarik perhatian para pencari bakat klub Catalan tersebut, bersama dengan Hamza Abdelkarim, yang juga berhasil direkrut oleh Barcelona.

Bisiwo mahir bermain sebagai sayap kiri murni, dan memiliki kecepatan luar biasa serta kemampuan istimewa dalam duel satu lawan satu (1 lawan 1). Pihak Blaugrana meyakini bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bintang sepak bola dunia terkemuka dalam beberapa tahun mendatang.

Barcelona menyadari bahwa merekrut Besiou bukanlah tugas yang mudah, namun mereka menganggapnya sebagai target strategis untuk masa depan. Oleh karena itu, seluruh staf teknis turut serta dalam upaya meyakinkan sang pemain dan bernegosiasi dengan Club Brugge.

Musim yang Sulit

Bessio mengalami musim yang sulit akibat cedera, ditambah dengan berkurangnya kesempatan bermainnya bersama Club Brugge, di tengah penolakannya untuk memperpanjang kontraknya. Meskipun menerima tawaran dari beberapa klub di Liga Primer Inggris, ia telah memutuskan beberapa bulan lalu untuk memilih Barcelona guna melanjutkan perkembangan kariernya, menurut surat kabar "Sport".

Begitu kesepakatan ini rampung, ini akan menjadi investasi terbesar yang dilakukan Barcelona untuk seorang pemain tim cadangan, sebagai bagian dari kebijakan klub yang bertujuan untuk mengantisipasi persaingan di bursa transfer dan merekrut talenta-talenta terbaik, sebagai persiapan untuk mempromosikannya ke tim utama di masa depan.