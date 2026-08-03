Dengan demikian, rampungnya kesepakatan peminjaman yang dibidik itu bisa dituntaskan pada pekan ini. Negosiasi antara kedua klub disebut sang pakar transfer sudah berada pada tahap sangat lanjut. Meski ada minat dari beberapa klub lain, winger kiri berusia 18 tahun itu ingin pindah ke Köln.

Moore bisa mengambil slot skuad milik Said El Mala, yang terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Borussia Dortmund. Namun, penyelesaiannya belum tentu akan segera terwujud: menurut laporan yang sejalan, BVB sejauh ini menawarkan sekitar 40 juta euro termasuk bonus, tetapi Köln meminta sekitar 50 juta.

Moore dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dalam sepak bola Inggris. Pemain kelahiran London itu menjalani debut profesionalnya untuk Tottenham pada Mei 2024 saat baru berusia 16 tahun. Setelah total mencatatkan 21 penampilan (satu gol, dua assist) dalam dua belas bulan berikutnya, ia pindah dengan status pinjaman ke Glasgow Rangers di Skotlandia pada musim panas 2025.

Mikey Moore masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga 2030

Bersama Rangers, Moore merebut tempat utama sepanjang musim lalu dan membukukan total tujuh gol serta empat assist dalam 47 penampilan. Moore terutama bermain di sisi kiri, tetapi sesekali juga dimainkan di area tengah dan sisi kanan.

Sejak level U15, Moore juga aktif membela berbagai tim nasional junior Inggris. Saat ini di tim U19, dengan tujuh gol yang sudah ia cetak dalam 14 pertandingan.

Kontraknya saat ini bersama Tottenham Hotspur berlaku hingga 2030. Sangat mungkin Moore akan mendapat peluang serius untuk menembus tim utama Spurs setelah masa peminjaman yang sukses di Köln. Untuk saat ini, hal itu tampaknya cukup rumit mengingat Tottenham sedang jor-joran dalam belanja pemain.