Kesepakatan langka di Camp Nou... Para bintang Barcelona mendesak agar pemain ini direkrut

Penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid, mendapat dukungan luas dari para pemain Barcelona untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut, seiring minat manajemen olahraga klub untuk merekrutnya pada musim depan.

Surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, dan Marc Bernal telah mengungkapkan antusiasme mereka terhadap gagasan kedatangan penyerang Argentina berusia 26 tahun tersebut, sebuah kesepakatan langka di ruang ganti.

Javi adalah yang terakhir memberikan pernyataan mengenai hal ini selama pemusatan latihan tim nasional Spanyol. Dalam wawancara dengan stasiun radio “RAC1”, ketika ditanya mengenai pemain Piala Dunia mana yang ingin ia rekrut, ia menjawab tanpa ragu, “Julian Alvarez,” sambil memuji semangat dan jiwa kompetitifnya.

Sementara itu, Pau Kubarsi, pemain asal Argentina, menggambarkan Alvarez sebagai “penyerang kelas dunia, setara dengan level Barcelona,” dan menegaskan dalam pernyataannya kepada surat kabar “Mundo Deportivo” bahwa “kita semua tahu betapa hebatnya dia,” serta menekankan betapa sulitnya menghadapi Alvarez: “Kamu tidak boleh lengah sedetik pun, karena dia selalu mencari celah.”

Ronald Araujo adalah yang paling antusias dalam memuji Alvarez, di mana ia mengatakan kepada surat kabar “Mundo Deportivo”: “Bagi saya, dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia, dan yang terbaik harus berada di tim kami,” sebuah pernyataan yang tidak disukai oleh Atlético Madrid.

Mark Bernal juga secara terbuka mendukung gagasan tersebut saat ditanya dalam sesi tanya jawab singkat dengan surat kabar “Ara”: “Saya akan merekrut Julián Álvarez,” sementara Dani Olmo secara tidak langsung menyatakan bahwa “setiap penambahan yang memperkuat tim dan meningkatkan levelnya akan selalu disambut baik.”

Konsensus ini juga tercermin dalam jajak pendapat yang dilakukan surat kabar “Mundo Deportivo”, di mana 36,32% anggota klub memilih Álvarez sebagai transfer potensial terbaik untuk musim depan.

Kekaguman terhadap Álvarez tidak hanya datang dari para pemain Barcelona, tetapi juga dari Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, yang mengatakan selama Piala Dunia melalui Radio Cope ketika ditanya tentang pemain yang akan ia pilih dari tim nasional lain: "Saya akan memilih Julián Álvarez, saya pikir dia pemain yang luar biasa," tambahnya, "Dia akan sangat cocok dengan tim."

Namun, mendatangkan Alvarez tampaknya merupakan negosiasi yang rumit, karena sang pemain terikat kontrak dengan Atlético Madrid hingga Juni 2030, dengan klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, yang membuat negosiasi di masa depan menjadi sangat sulit.

Perlu dicatat bahwa jajaran manajemen olahraga Barcelona yakin bahwa Alvarez adalah pilihan yang tepat untuk memperkuat lini serang, terutama setelah adanya kesepakatan yang jelas di ruang ganti mengenai kualitasnya dan kemampuannya untuk membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar.