Bek Athletic Bilbao, Aymeric Laporte, menyetujui langkah untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas saat ini, guna memperkuat klub Catalan itu di lini belakang.

Laporte tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, dan menjadi salah satu faktor di balik keberhasilan La Matador meraih gelar juara dunia kedua mereka.

Penampilan gemilang ini mendorong klub Catalan tersebut untuk bergerak demi menarik Laporte (32 tahun) ke skuad Barca.

Sejumlah media Spanyol melaporkan pada hari Selasa ini bahwa Barcelona tidak perlu bernegosiasi dengan Athletic Bilbao, mengingat adanya klausul pelepasan dalam kontrak Laporte yang hanya sebesar 15 juta euro.

Stasiun televisi Catalan "Esport3" mengungkapkan bahwa Laporte memang tertarik untuk pindah ke Barcelona pada musim baru.

Stasiun tersebut menambahkan bahwa orang-orang dekat Laporte telah menyampaikan kepada presiden Barcelona, Joan Laporta, persetujuan sang pemain untuk bergabung dengan Blaugrana musim panas ini.