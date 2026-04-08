Kesepakatan impian... Klub Italia memasukkan Lewandowski ke dalam daftar incaran gratisnya

Klub Italia AC Milan menempatkan bintang Barcelona Robert Lewandowski sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang pada musim depan, di tengah harapan besar untuk merekrutnya secara gratis, dalam kejutan yang berpotensi mengguncang bursa transfer musim panas.



Menurut surat kabar Italia "Corriere della Sera", penyerang asal Polandia ini dianggap sebagai "impian klub" bagi manajemen Rossoneri, yang berambisi untuk mendapatkan jasanya setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir pada akhir musim ini.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa meskipun gaji Lewandowski yang tinggi mungkin menjadi tantangan finansial bagi klub Italia tersebut, Milan tetap bertekad untuk mengejar transfer ini dengan serius.

Ketertarikan ini muncul di tengah penurunan performa para penyerang saat ini di tim selama paruh kedua musim, terutama Rafael Leão, Christian Pulisic, dan Christopher Nkunku, serta pemain Jerman Niklas Füllkrug yang bergabung pada Januari lalu namun belum memberikan kontribusi yang diharapkan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Barcelona mungkin akan mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontrak Lewandowski selama satu tahun lagi, namun pemain asal Polandia itu belum mengambil keputusan akhir, sehingga pintu tetap terbuka bagi Milan untuk bersaing secara serius dalam merekrutnya dalam beberapa minggu ke depan.



Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa manajemen Milan berencana mempertimbangkan tawaran setidaknya 50 juta euro untuk penjualan bintang mereka, Rafael Leão, pada musim panas mendatang, sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk merestrukturisasi lini depan dan membuka peluang bagi kesepakatan baru yang mungkin mencakup perekrutan Lewandowski.