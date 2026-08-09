Wydad Athletic mencapai kesepakatan final dengan gelandang bertahan asal Yordania, Nizar Al-Rashdan, sebagai langkah awal untuk bergabung secara resmi ke skuad tim Merah pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung. Langkah ini bertujuan memperkuat kedalaman skuad menjelang bergulirnya kompetisi kontinental dan lokal.

Al-Rashdan, yang berusia 27 tahun, merupakan salah satu pemain dengan pengalaman luas di kancah sepak bola Asia dan Teluk. Ia telah menjalani beragam pengalaman di enam persinggahan berbeda sepanjang lima tahun terakhir, mencakup liga-liga Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar.

Perjalanan karier sang pemain internasional ini diwarnai dengan perpindahan cepat antara sejumlah klub. Ia pernah membela Newroz Irak, Al-Faisaly Yordania, Al-Emirat Uni Emirat Arab, Al-Khaldiya Bahrain, dan Al-Zawraa Irak, hingga persinggahan terakhirnya bersama klub Qatar SC, sebelum akhirnya menuju pengalaman pertamanya di sepak bola Maroko.

Masa tinggal Al-Rashdan di klub-klub sebelumnya tergolong relatif singkat. Periode terlamanya tidak melebihi 6 bulan bersama 3 klub berbeda, yaitu Al-Faisaly, Al-Emirat, dan Qatar SC, sementara ia hanya menghabiskan 4 bulan bersama Newroz Irak, dalam sebuah perjalanan profesional yang mencerminkan hasratnya yang terus-menerus mencari tantangan baru.

Wydad Athletic akan menjadi persinggahan ketujuh dalam karier profesional Al-Rashdan, sebagai taruhan baru dari manajemen tim Merah untuk memperkaya pilihan yang tersedia bagi staf teknis, terutama di tengah persaingan sengit yang diperkirakan akan terjadi di berbagai front lokal dan kontinental pada musim mendatang.