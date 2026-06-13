Kesepakatan final hampir tercapai: René Hake gagal mendapatkan pekerjaan baru

Leicester City akan menunjuk Russell Martin sebagai pelatih kepala, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Sabtu. Dengan demikian, René Hake, yang pernah menjadi asisten Robin van Persie di Feyenoord, tampaknya secara definitif tersingkir dari perburuan.

Awal pekan ini, Voetbal International melaporkan bahwa Hake masuk dalam daftar incaran mantan juara Premier League tersebut. The Foxes mengalami musim yang mengecewakan dan terdegradasi dari Championship ke divisi ketiga Inggris.

Leicester menunjuk Gary Rowett pada awal Februari, setelah Martí Cifuentes dipecat setelah 194 hari menjabat sebagai pelatih. Rowett mendapat kontrak hingga akhir musim, sehingga Leicester kini harus mencari pelatih baru.

Hake, yang juga dipecat setelah pemecatan Van Persie, dikabarkan menjadi kandidat serius untuk menggantikan Rowett. Mantan pelatih FC Utrecht dan FC Twente ini memiliki reputasi yang baik, namun kemungkinan besar harus mengakui keunggulan Martin.

Martin, yang sebagai pemain terutama membela Norwich City, sebelumnya pernah melatih MK Dons, Swansea, Southampton, dan Rangers. Di klub terakhir tersebut, ia dipecat pada Oktober 2025. Sejak itu, ia tidak terikat dengan klub mana pun.

Menurut Romano, kesepakatan sudah dekat dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum penunjukan tersebut resmi diumumkan.