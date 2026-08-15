Kesepakatan dua arah: Juventus menanti hadiah dari kejutan Saint-Germain

Klub Juventus berupaya memanfaatkan hasil tersendatnya Paris Saint-Germain untuk merampungkan salah satu transfer terpentingnya di bursa musim panas ini, sementara di saat yang sama Bianconeri menantikan hadiah tersebut menjadi lengkap melalui keputusan yang dinanti dari Aston Villa, guna memperbarui peluangnya membuka kembali salah satu berkas lama.

Juventus kembali menanyakan kabar terkait pemain asal Argentina Emiliano Martinez, kiper Aston Villa, yang sebelumnya telah lama dipantau oleh klub Italia itu sepanjang beberapa bulan terakhir, menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio.

Menurut sumber yang sama, situasi Martinez terkait dengan kemungkinan kepindahan kiper asal Jepang Zion Suzuki (Parma) ke Aston Villa, yang tengah bernegosiasi dengan klub tersebut, setelah transfernya ke Paris Saint-Germain mengalami kebuntuan.

Di Marzio mengatakan melalui situsnya: "Aston Villa kembali bergerak dengan kuat untuk mendapatkan Suzuki, dan kini mereka bisa menekan untuk menuntaskan transfer tersebut jika tidak ada kejutan baru. Sebaliknya, sulit, menurut informasi yang tersedia, bagi Juventus untuk kembali bernegosiasi langsung dengan Parma terkait Suzuki, di tengah tuntutan finansial yang tinggi dari klub tersebut."

Selain Martinez, Juventus menunggu keputusan mengenai percepatan negosiasinya dengan Guglielmo Vicario, serta klub itu tengah mengevaluasi sejumlah nama lain sebelum menentukan sosok kiper barunya.

Adapun soal para pemain yang akan hengkang dari Juventus, Monza berharap dapat memulangkan kembali kiper Michele Di Gregorio, apabila berbagai perkembangan yang saling terkait ini berjalan ke arah yang tepat.

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