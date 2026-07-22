Pendiri Amazon, Jeff Bezos, menerima tawaran untuk bergabung dengan konsorsium yang sedang menjalani pembicaraan untuk membeli saham di Liverpool.

Jaringan Sky News mengungkap bahwa Bezos telah melakukan diskusi terkait bergabung dengan sekelompok investor yang dipimpin oleh Amit Bhatia, mantan pemilik bersama klub Queens Park Rangers.

Kekayaan taipan Amazon dan Blue Origin, yang juga memiliki surat kabar Washington Post itu, diperkirakan mencapai sekitar 257 miliar dolar menurut majalah Forbes, menjadikannya orang terkaya keempat di dunia.

Dilaporkan bahwa Bezos di masa lalu pernah menjajaki penawaran untuk membeli tim Seattle Seahawks, juara Super Bowl tahun ini, dan tim Washington Commanders, tim lain dari liga football Amerika, meski ia tidak menyelesaikan salah satu pun dari kedua kesepakatan tersebut.

Dan jika Bezos benar-benar melanjutkan investasi di Liverpool, hal itu tetap akan menjadi kejutan, kendati adanya aliran uang Amerika yang tampaknya terus-menerus masuk ke Liga Primer Inggris, menurut jaringan yang sama.

Baca juga: Tak cukup mempermalukannya di Piala Dunia.. Mbappe membuka front baru dengan Messi

Kelompok yang dipimpin oleh Amit Bhatia itu sedang menjalani pembicaraan dengan Fenway Sports Group (FSG), pemilik Liverpool, terkait "investasi strategis dalam saham minoritas" yang menilai klub tersebut senilai setidaknya enam miliar dolar, dan laporan-laporan menyebutkan bahwa kelompok itu bisa mengakuisisi hingga 30% saham klub.

Bhatia baru-baru ini melepaskan sahamnya di klub Queens Park Rangers yang berlaga di Championship (kasta pertama Liga Inggris) untuk membuka jalan bagi rampungnya kesepakatan tersebut.

Fenway Group telah memiliki Liverpool sejak tahun 2010, dan Liverpool akan memasuki musim 2026-2027 di bawah kepemimpinan pelatih baru Andoni Iraola setelah kepergian Arne Slot pada Mei lalu.

Baca juga:

Federasi Sejarah dan Statistik: Messi pemain terbaik di Piala Dunia 2026

Di Maria atau Messi.. siapa pahlawan sejati bagi kejayaan Argentina?

