Kesepakatan awal antara Klopp dan Real Madrid... dan Haaland memimpin daftar lima transfernya

Spekulasi semakin menguat di lingkungan klub Real Madrid mengenai masa depan pelatih Álvaro Arbeloa, terutama jika tim tersingkir dari Liga Champions, yang berarti musim lain tanpa gelar besar.

Situs "Defensa Central", mengutip sumber-sumber yang dekat dengan klub, menyebutkan bahwa manajemen telah mulai mempertimbangkan opsi-opsi alternatif, dan nama pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin tim Los Blancos musim depan.

Jurnalis Spanyol, Angel Torquemada, mengungkapkan bahwa ada "kesepakatan awal" antara Anas Lagarri, salah satu tokoh berpengaruh di dalam klub, dan pelatih asal Jerman tersebut, yang mengatur agar ia mengambil alih kepelatihan Real Madrid, dengan syarat memenuhi serangkaian tuntutan teknis dan administratif.

Persyaratan tersebut mencakup perekrutan dua bek, gelandang-gelandang berkualitas tinggi, serta Erling Haaland, yang dianggap Klopp sebagai fondasi utama dalam proyek barunya.

Baca juga: Serangan Madrid yang Memanas: La Liga Diputuskan di "Ruang Gelap"



Klopp, yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk beristirahat setelah hengkang dari Liverpool, mensyaratkan memiliki wewenang luas dalam mengelola urusan tim, termasuk keputusan terkait transfer dan struktur teknis, sebuah pendekatan yang ia terapkan selama dua periode suksesnya bersama Borussia Dortmund dan Liverpool.

Orang-orang terdekatnya berpendapat bahwa ia tidak akan menerima tawaran apa pun yang tidak memberinya kebebasan penuh dalam bekerja, bahkan jika itu datang dari Real Madrid.

Di sisi lain, banyak pendukung klub raja yang berpendapat bahwa merekrut Klopp akan menjadi langkah ideal untuk mengembalikan disiplin dan semangat juang ke dalam tim, mengingat gayanya yang mengandalkan tekanan tinggi dan organisasi taktis yang ketat, yang sesuai dengan ambisi Real Madrid dan para penggemarnya.

Sementara itu, dalam hal transfer, nama Erling Haaland kembali muncul sebagai target potensial bagi Los Blancos, meskipun klub belum bergerak secara serius untuk merekrutnya sebelumnya karena fokus pada transfer Kylian Mbappé.

Baca juga: Real Madrid memboikot Federasi Sepak Bola Spanyol: "Kami tidak akan ikut serta dalam kompetisi yang curang"



Dengan adanya Vinícius Júnior dan Mbappé dalam skuad, peluang untuk merekrut pemain Norwegia tersebut tampak rumit dari segi taktik dan keuangan, namun kedatangannya mungkin saja terjadi jika salah satu dari kedua bintang tersebut hengkang.

Sementara itu, negosiasi perpanjangan kontrak Vinícius masih berlangsung, di tengah kabar mengenai tuntutan finansial yang tinggi yang dipengaruhi oleh kedatangan Mbappé dan gajinya yang besar.

Adapun Mbappé sendiri, kontraknya berlaku hingga tahun 2030, namun ia tengah mengalami masa-masa tegang di dalam klub seiring dengan penurunan performa tim, sehingga semua skenario tetap terbuka.

Hingga saat ini, belum ada media besar yang mengonfirmasi kebenaran informasi yang dipublikasikan oleh Torquemada, namun meningkatnya pembicaraan tentang kemungkinan Klopp melatih Real Madrid mencerminkan besarnya kekhawatiran di dalam klub terhadap berlanjutnya situasi saat ini, serta kemungkinan dimulainya proyek baru yang dipimpin oleh salah satu pelatih terkemuka di dunia.

Baca juga: "Pisau di punggung Slot"... Bagaimana Salah menuangkan minyak ke api Liverpool yang berkobar!

