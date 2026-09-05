Kesedihan terus menghampiri Arbeloa dengan cemoohan dan kekalahan dramatis

Fulham menyia-nyiakan keunggulan atas tamunya Crystal Palace, hingga menelan kekalahan di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya dengan skor 2-3 pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Fulham belum merasakan kemenangan sama sekali di Premier League musim ini, bersama pelatih barunya Alvaro Arbeloa, setelah kekalahan ketiga secara beruntun.

Kekalahan itu juga memicu suara cemoohan dari para pendukung Fulham terhadap tim mereka akibat buruknya hasil pertandingan.

Surat kabar AS mengulas detail pertandingan, di mana awalnya dibuka oleh Joshua King, yang mencetak gol pembuka bagi tuan rumah pada menit ke-11.

Tyrick Mitchell berhasil menyamakan kedudukan bagi Crystal Palace pada menit ke-35 lewat tembakan keras dengan kaki kirinya.

Tujuh menit berselang, Fulham kembali unggul melalui Cesar Palacios, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Fulham 2-1.

Namun Crystal Palace memasuki babak kedua dengan serangan gencar, yang membuahkan gol penyeimbang melalui Mitchell pada menit ke-54.

Pada menit ke-77, Ben Chilwell mencetak gol ketiga Crystal Palace, sehingga tim tamu meraih 3 poin pertama mereka di Premier League.

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