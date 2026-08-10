Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kesedihan terus menerpa bintang Maroko

Arabian Gulf League
S. Rahimi
Morocco
Al-Ain
M. Palacios
Uni Emirat Arab
Maroko

Bintang Al Ain Uni Emirat Arab asal Maroko, Soufiane Rahimi, kalah dalam persaingan meraih Bola Emas sebagai pemain terbaik di Liga Profesional ADNOC.

Rahimi bersaing memperebutkan Bola Emas dengan rekan setimnya, Matias Palacios, serta mantan rekan setimnya, Laba Kodjo, yang pindah ke Sharjah pada musim panas ini.

Situs Liga Profesional Uni Emirat Arab menyebutkan bahwa Palacios meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik, sementara kiper Al Ain, Khalid Eisa, dinobatkan sebagai peraih penghargaan Sarung Tangan Emas untuk kiper terbaik.

Situs Liga tersebut menjelaskan bahwa Rahimi meraih penghargaan pemain terbaik pilihan suporter, serta masuk dalam susunan tim impian musim 2025-2026, bersama rekan setimnya asal Mesir, Rami Rabia.

Soufiane Rahimi baru-baru ini mengumumkan penyakit yang diderita ayahnya, dan meminta para penggemarnya untuk mendoakan kesembuhannya segera.

Arabian Gulf League
Baniyas crest
Baniyas
BAY
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA

Rahimi menulis, "Tidak ada yang menghancurkanku selain penyakit ayahku. Hatiku sakit ketika ia menderita, cukuplah kepedihan ini ya Allah, aku tak sanggup melihatnya menderita. Ya Rabb, Engkau mengetahui dan melihat betapa penyakitnya menghancurkanku, maka rahmatilah kelemahannya dan berlembutlah pada keadaannya, ya Rabb sembuhkanlah ayahku."

Perlu diingat bahwa Soufiane Rahimi menjadi juara bersama Al Ain pada musim lalu dengan meraih dua gelar domestik (Liga Profesional ADNOC dan Piala Presiden Negara).

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google