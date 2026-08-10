Bintang Al Ain Uni Emirat Arab asal Maroko, Soufiane Rahimi, kalah dalam persaingan meraih Bola Emas sebagai pemain terbaik di Liga Profesional ADNOC.

Rahimi bersaing memperebutkan Bola Emas dengan rekan setimnya, Matias Palacios, serta mantan rekan setimnya, Laba Kodjo, yang pindah ke Sharjah pada musim panas ini.

Situs Liga Profesional Uni Emirat Arab menyebutkan bahwa Palacios meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik, sementara kiper Al Ain, Khalid Eisa, dinobatkan sebagai peraih penghargaan Sarung Tangan Emas untuk kiper terbaik.

Situs Liga tersebut menjelaskan bahwa Rahimi meraih penghargaan pemain terbaik pilihan suporter, serta masuk dalam susunan tim impian musim 2025-2026, bersama rekan setimnya asal Mesir, Rami Rabia.

Soufiane Rahimi baru-baru ini mengumumkan penyakit yang diderita ayahnya, dan meminta para penggemarnya untuk mendoakan kesembuhannya segera.

Rahimi menulis, "Tidak ada yang menghancurkanku selain penyakit ayahku. Hatiku sakit ketika ia menderita, cukuplah kepedihan ini ya Allah, aku tak sanggup melihatnya menderita. Ya Rabb, Engkau mengetahui dan melihat betapa penyakitnya menghancurkanku, maka rahmatilah kelemahannya dan berlembutlah pada keadaannya, ya Rabb sembuhkanlah ayahku."

Perlu diingat bahwa Soufiane Rahimi menjadi juara bersama Al Ain pada musim lalu dengan meraih dua gelar domestik (Liga Profesional ADNOC dan Piala Presiden Negara).