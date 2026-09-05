Fulham menyia-nyiakan keunggulan atas tamunya Crystal Palace, hingga kalah di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya dengan skor 2-3 pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Fulham belum merasakan kemenangan sejauh ini di Premier League musim ini bersama pelatih barunya Alvaro Arbeloa, setelah kekalahan ketiga secara beruntun.

Kekalahan itu juga memicu cemoohan dari para pendukung Fulham terhadap tim mereka akibat buruknya hasil pertandingan.

Surat kabar AS mengulas rincian laga tersebut, di mana pertandingan dibuka oleh Joshua King, yang mencetak gol pembuka bagi tuan rumah pada menit ke-11.

Tyrick Mitchell berhasil menyamakan kedudukan bagi Crystal Palace pada menit ke-35 lewat tembakan keras dengan kaki kirinya.

Tujuh menit berselang, Fulham kembali unggul melalui Cesar Palacios, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Fulham 2-1.

Namun, Crystal Palace memasuki babak kedua dengan serangan gencar, yang membuahkan gol penyeimbang lewat Mitchell pada menit ke-54.

Pada menit ke-77, Ben Chilwell mencetak gol ketiga Crystal Palace, sehingga sang tamu meraih 3 poin pertama mereka di Premier League.

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